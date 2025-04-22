Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что зафиксировал человек

На обнародованных кадрах можно увидеть, что тюлень лежит на спине, сложив передние ласты на своем животе, а его голова находится в воде. На мгновение, животное поднимается, чтобы взглянуть, кто находится рядом, однако снова ныряет в воду.

Все время, пока длилась съемка, животное продолжало активно лежать в одной позе, чем вызвало восхищение у пользователей сети относительно своего умения отдыхать.

Тюлень показал, как надо расслабляться: смотрите видео

Интересный факт! Тюлени прекрасно чувствуют себя как в воде, так и на суше, хотя в море - значительно проворнее. Они обитают в разных частях мира – от арктических льдин до умеренных морских побережий. Они имеют обтекаемое, гладкое тело, покрытое толстым слоем подкожного жира, который помогает им не мерзнуть в холодной воде. Их конечности превращены в ласты, поэтому на суше передвигаются немного неуклюже.

Реакция сети

В комментариях к посту, пользователи сети отметили умение тюленя показывать "полное спокойствие" и как следует отдыхать при любой возможности. Вот, что писали люди:

"Этот тюлень похож на меня после развода в Вегасе, когда прошла шумная вечеринка";

"Вот так надо расслабляться. А мир подождет, никуда не денется";

"Это не тюлень, а морской лев. Но отдыхает очень круто!";

Ранее мужчина сделал забавное селфи с ленивцем в тропическом лесу, которое стало вирусным благодаря гармонии между дикой природой и человеческой любознательностью.