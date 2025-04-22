Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що зафіксував чоловік

На оприлюднених кадрах можна побачити, що тюлень лежить на спині, склавши передні ласти на своєму животі, а його голова перебуває у воді. На якусь мить, тварина підіймається, аби поглянути, хто перебуває поруч, однак знову пірнає у воду.

Весь час, поки тривала зйомка, тварина продовжувала активно лежати в одній позі, чим викликала захоплення у користувачів мережі щодо свого вміння відпочивати.

Тюлень показав, як треба розслаблятися: дивіться відео

Цікавий факт! Тюлені чудово почуваються як у воді, так і на суходолі, хоча в морі — значно спритніші. Вони мешкають в різних частинах світу – від арктичних крижин до помірних морських узбереж. Вони мають обтічне, гладке тіло, вкрите товстим шаром підшкірного жиру, який допомагає їм не мерзнути у холодній воді. Їхні кінцівки перетворені на ласти, тож на суші пересуваються трохи незграбно.

Реакція мережі

У коментарях до посту, користувачі мережі відзначили вміння тюленя показувати "повний спокій" та як слід відпочивати за будь-якої нагоди. Ось, що писали люди:

"Цей тюлень схожий на мене після розлучення у Вегасі, коли минула гучна вечірка";

"Ось так треба розслаблятися. А світ почекає, нікуди не дінеться";

"Це не тюлень, а морський лев. Але відпочиває дуже круто!";

Раніше чоловік зробив кумедне селфі з лінивцем у тропічному лісі, яке стало вірусним завдяки гармонії між дикою природою і людською допитливістю.