Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мозамбик. Медиа".

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Как сообщает местное СМИ, инцидент произошел еще 27 февраля. В городе продолжается декоммунизация, поэтому на улицах начали появляться новые таблички.

Одну из улиц хотели переименовать именем украинского известного политика и общественного деятеля Вячеслава Черновола. Однако подрядчики, занимавшихся изготовлением таблички, перепутали имя. Так в городе появилась улица Владислава Черновола.



В полтавском городе появилась улица Владислава Черновола / Фото "Мозамбик. Медиа"

Что было дальше

Журналисты высмеяли инцидент, иронично отметив, что что-то пошло не по плану.

Добросовестные предприниматели и жители города даже новые таблички уже установили. Но что-то пошло не так,

– прокомментировали журналисты.

Однако после огласки предприниматель заказал новую табличку с правильным названием.