Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мозамбік. Медіа".

Дивіться також Чоловіки стають жінками: у Британії шириться новий тренд

Як повідомляє місцеве ЗМІ, інцидент стався ще 27 лютого. У місті триває декомунізація, тож на вулицях почали з'являтися нові таблички.

Одну з вулиць хотіли перейменували ім'ям українського відомого політика та громадського діяча В'ячеслава Чорновола. Проте підрядники, що займалися виготовленням таблички, переплутали ім'я. Так у місті з'явилась вулиця Владислава Чорновола.



В полтавському місті з'явилась вулиця Владислава Чорновола / Фото "Мозамбік. Медіа"

Що було далі

Журналісти висміяли інцидент, іронічно зазначивши, що щось пішло не за планом.

Добросовісні підприємці та жителі міста навіть нові таблички вже встановили. Але щось пішло не так,

– прокоментували журналісти.

Проте після розголосу підприємець замовив нову табличку з правильною назвою.