Видео с инцидентом быстро разлетелось в соцсетях, вызвав активные обсуждения среди пользователей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Смотрите также Преодолел 1600 километров: мужчина осуществил необычное желание беременной

На кадрах видно, как мужчина сначала суетился, пытаясь удобно устроиться, а потом лег на спину и опустил руку вниз. Очевидцы отметили, что он выглядел уставшим, но в здравом уме.

Журналисты отмечают, что пока точная причина такого странного поступка неизвестна. Также остается загадкой, с какого рейса прибыл мужчина и куда планировал отправиться дальше.

Турист задремал на багажной ленте в аэропорту: смотрите видео

Реакция соцсетей

В соцсетях высказывают разные предположения: одни считают, что туристу могло стать плохо, другие – что он был чрезвычайно истощен после длительного перелета. Однако пользователи сети также говорят о том, что мужчина мог выпить лишнего.

Ранее мы писали о самолете, который вернулся в аэропорт из-за мужчины, что голышом бегал по салону. Пассажир был арестован после возвращения самолета.