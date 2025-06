Відео з інцидентом швидко розлетілося в соцмережах, викликавши активні обговорення серед користувачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

На кадрах видно, як чоловік спочатку метушився, намагаючись зручно влаштуватися, а потім ліг на спину і опустив руку вниз. Очевидці зазначили, що він виглядав втомленим, але при тямі.

Журналісти зазначають, що наразі точна причина такого дивного вчинку невідома. Також залишається загадкою, з якого рейсу прибув чоловік і куди планував вирушити далі.

Турист задрімав на багажній стрічці в аеропорту: дивіться відео

Реакція соцмереж

У соцмережах висловлюють різні припущення: одні вважають, що туристу могло стати зле, інші – що він був надзвичайно виснажений після тривалого перельоту. Однак користувачі мережі також кажуть про те, що чоловік міг хильнути зайвого.

