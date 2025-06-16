Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Ровенского городского совета Виктора Шакирзяна.
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Как говорится в заметке, салон троллейбуса украсили по-особенному. Внутри выпускников ждали их фотографии и шарики.
Празднично украшенный салон с фотографиями выпускников, улыбки, хорошее настроение – и любимый город за окном. Такая идея не только оригинальная, а по-настоящему родная. Желаем выпускникам яркого будущего, уверенных шагов к мечтам и мирного неба над головой,
– отметил Шакирзян.
Счастливые выпускники / Фото из телеграмма Виктора Шакирзяна
Интересно, что услугу аренды общественного транспорта предоставляет городское транспортное предприятие.
Эта идея быстро покорила соцсети: пользователи восхищаются оригинальностью и простотой, несущих в себе тепло, скромность и любовь к родному городу. Теперь этот троллейбус стал не просто транспортом, а частью истории выпускного вечера, который выпускники 2025-го точно запомнят навсегда.
Ранее выпускники одной из школ в Киеве станцевали вальс под проливным дождем. Эти кадры очаровали сеть, ведь непогода не только не испортила праздник, но и добавила действу особой атмосферы.