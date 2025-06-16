Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря Рівненської міської ради Віктора Шакирзяна.

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Як мовиться у дописі, салон тролейбуса прикрасили по-особливому. Всередині на випускників чекали їхні світлини та кульки.

Святково прикрашений салон зі світлинами випускників, усмішки, хороший настрій – та улюблене місто за вікном. Така ідея не тільки оригінальна, а по-справжньому рідна. Бажаємо випускникам яскравого майбутнього, впевнених кроків до мрій та мирного неба над головою,

– зазначив Шакирзян.

Щасливі випускники / Фото з телеграму Віктора Шакирзяна

Цікаво, що послугу оренди громадського транспорту надає міське транспортне підприємство.

Ця ідея швидко підкорила соцмережі: користувачі захоплюються оригінальністю та простотою, що несуть у собі тепло, скромність і любов до рідного міста. Тепер цей тролейбус став не просто транспортом, а частиною історії випускного вечора, який випускники 2025-го точно запам'ятають назавжди.

Раніше випускники однієї зі шкіл у Києві станцювали вальс під проливним дощем. Ці кадри зачарували мережу, адже негода не лише не зіпсувала свято, а й додала дійству особливої атмосфери.