Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно о краже

Правоохранители рассказали, что ограбление произошло 1 февраля в Гринкасле. Стоимость похищенного стратегического продукта составляет 40 тысяч американских долларов. Воры обнесли грузовик компании Pete & Gerry's Organics, которая занимается продажей яиц, которые несут куры, выращенные на пастбищах. Автомобиль с яйцами был припаркован на территории бакалейного магазина.



В США из магазина украли 100 тысяч яиц / Фото Unsplash

Реакция полиции

Правоохранители говорят, что кража произошла из-за того, что цена на яйца выросла во время эпидемии птичьего гриппа, что сделало их неожиданно дорогими.

Справка. Согласно данным правительства США, за последний год цены на яйца выросли более чем на 65%. Министерство сельского хозяйства прогнозирует, что расходы вырастут примерно на 20% в 2025 году.

Американская сеть ресторанов Waffle House, которая предлагает посетителям жареные яйца объявила о повышении цен на каждое приготовленное яйцо на 50 центов и назвала это "временной целевой надбавкой, связанной с беспрецедентным ростом цен на яйца".

Что известно об изменениях цен на яйца

Еще в 2022 году началась эпидемия птичьего гриппа. Только за декабрь 2024 года цены выросли более чем на 8%. Данные Министерства сельского хозяйства также показывают, что средняя цена за картонную коробку составляла 2,51 доллара (104,24 гривны) в декабре 2023 года и достигла 4,15 доллара (172,15 гривны) в 2024 году. Полки в магазинах с яйцами в США опустели.