Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про крадіжку

Правоохоронці розповіли, що пограбування сталося 1 лютого у Грінкаслі. Вартість викраденого стратегічного продукту становить 40 тисяч американських доларів. Крадії обнесли вантажівку компанії Pete & Gerry's Organics, яка займається продажем яєць, які несуть кури, вирощені на пасовищах. Автомобіль з яйцями був припаркований на території бакалійного магазина.



У США з магазину вкрали 100 тисяч яєць / Фото Unsplash

Реакція поліції

Правоохоронці кажуть, що крадіжка сталася через те, що ціна на яйця зросла під час епідемії пташиного грипу, що зробило їх неочікувано дорогими.

Довідка. Згідно з даними уряду США, за останній рік ціни на яйця зросли більш ніж на 65%. Міністерство сільського господарства прогнозує, що витрати зростуть приблизно на 20% у 2025 році.

Американська мережа ресторанів Waffle House, яка пропонує відвідувачам смажені яйця оголосила про підвищення цін на кожне приготоване яйце на 50 центів і назвала це "тимчасовою цільовою надбавкою, пов'язаною з безпрецедентним зростанням цін на яйця".

Що відомо про зміни цін на яйця

Ще у 2022 році почалася епідемія пташиного грипу. Лише за грудень 2024 року ціни зросли більш ніж на 8%. Дані Міністерства сільського господарства також показують, що середня ціна за картонну коробку становила 2,51 долара (104,24 гривні) у грудні 2023 року і досягла 4,15 долара (172,15 гривні) у 2024 році. Полиці в магазинах з яйцями в США спорожніли.