Буде кілька документів: в ОП пояснили, що за указ про гарантії безпеки підписав Зеленський

Володимир Зеленський підписав указ, який увів у дію рішення РНБО, які стосуються гарантії безпеки. Важливо, щоб наша держава мала розроблені документи для подальшої співпраці із партнерами у разі завершення війни. Все задля безпеки України.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що наша влада зараз працює над документами, які б мали юридично фіксувати, як держави-партнери України будуть діяти, у відповідь на можливі провокації Росії. Мовиться про конкретні кроки, конкретних країн, якщо буде підписано мир із Москвою.

Що відомо про указ Зеленського про гарантії безпеки?

Михайло Подоляк підкреслив, що українська влада хоче мати юридичні документи міжнародного рівня, у яких були б чітко розписані дії партнерів України, якщо Росія порушить умови мирного договору.

Президент (Володимир Зеленський – 24 Канал) фіксує статус-кво. Це, на мій погляд, правильно, адже не ведуться абстрактні переговори, а має бути фіксація юридичних статусів,

– сказав він.

Радник Офісу Президента підкреслив, що буде декілька документів, які можуть працювати в рамках єдиного пакета допомоги для України. Однак будуть різні юридичні формати, які враховуватимуть всі необхідні для нашої держави гарантії безпеки від Європи та, ймовірно, США.

Важливо! Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявив, що сумнівається в готовності адміністрації Дональда Трампа реально діяти у разі нової агресії Росії. На його думку, без чіткої позиції щодо того, хто є агресором, і без конкретних кроків, зокрема санкцій та жорстких рішень, гарантії безпеки залишаться лише словами.

Важливо, що Володимир Зеленський прагне, щоб це все було юридично зафіксовано у форматі міжнародних договорів, з якими у майбутньому працюватимуть партнери України.

Гарантії безпеки для України: що нового відомо?