Будет несколько документов: в ОП объяснили, что за указ о гарантиях безопасности подписал Зеленский
- Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины.
- Документы должны юридически фиксировать действия государств-партнеров в случае нарушения мирного договора Россией.
Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО, касающиеся гарантии безопасности. Важно, чтобы наше государство имело разработанные документы для дальнейшего сотрудничества с партнерами в случае завершения войны. Все для безопасности Украины.
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что наша власть сейчас работает над документами, которые должны юридически фиксировать, как государства-партнеры Украины будут действовать, в ответ на возможные провокации России. Говорится о конкретных шагах, конкретных стран, если будет подписан мир с Москвой.
Что известно об указе Зеленского о гарантиях безопасности?
Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская власть хочет иметь юридические документы международного уровня, в которых были бы четко расписаны действия партнеров Украины, если Россия нарушит условия мирного договора.
Президент (Владимир Зеленский – 24 Канал) фиксирует статус-кво. Это, на мой взгляд, правильно, ведь не ведутся абстрактные переговоры, а должна быть фиксация юридических статусов,
– сказал он.
Советник Офиса Президента подчеркнул, что будет несколько документов, которые могут работать в рамках единого пакета помощи для Украины. Однако будут различные юридические форматы, которые будут учитывать все необходимые для нашего государства гарантии безопасности от Европы и, вероятно, США.
Важно! Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что сомневается в готовности администрации Дональда Трампа реально действовать в случае новой агрессии России. По его мнению, без четкой позиции относительно того, кто является агрессором, и без конкретных шагов, в частности санкций и жестких решений, гарантии безопасности останутся лишь словами.
Важно, что Владимир Зеленский стремится, чтобы это все было юридически зафиксировано в формате международных договоров, с которыми в будущем будут работать партнеры Украины.
Гарантии безопасности для Украины: что нового известно?
Аналитики ISW отмечают, что Кремль отвергает западные гарантии безопасности для Украины и настаивает на подходах, заложенных в проекте Стамбульских договоренностей 2022 года. В Москве дают понять, что не готовы отступать от этих требований и не поддерживают инициативы, которые усиливают оборонительные позиции Киева.
Зеленский сообщил, что документы по гарантиям безопасности уже подготовлены и именно они должны стать основой для достижения мира. Президент подчеркнул, что только они способны обеспечить длительный мир и не допустить новых нарушений со стороны России.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью New York Post, что Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности – минимум на сто лет. По его словам, только такие обязательства со стороны США и союзников способны обеспечить длительный мир.