Будет несколько документов: в ОП объяснили, что за указ о гарантиях безопасности подписал Зеленский

Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО, касающиеся гарантии безопасности. Важно, чтобы наше государство имело разработанные документы для дальнейшего сотрудничества с партнерами в случае завершения войны. Все для безопасности Украины.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что наша власть сейчас работает над документами, которые должны юридически фиксировать, как государства-партнеры Украины будут действовать, в ответ на возможные провокации России. Говорится о конкретных шагах, конкретных стран, если будет подписан мир с Москвой.

Смотрите также Просят их уже давно: что стоит за требованием России предоставить ей "гарантии безопасности"

Что известно об указе Зеленского о гарантиях безопасности?

Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская власть хочет иметь юридические документы международного уровня, в которых были бы четко расписаны действия партнеров Украины, если Россия нарушит условия мирного договора.

Президент (Владимир Зеленский – 24 Канал) фиксирует статус-кво. Это, на мой взгляд, правильно, ведь не ведутся абстрактные переговоры, а должна быть фиксация юридических статусов,

– сказал он.

Советник Офиса Президента подчеркнул, что будет несколько документов, которые могут работать в рамках единого пакета помощи для Украины. Однако будут различные юридические форматы, которые будут учитывать все необходимые для нашего государства гарантии безопасности от Европы и, вероятно, США.

Важно! Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что сомневается в готовности администрации Дональда Трампа реально действовать в случае новой агрессии России. По его мнению, без четкой позиции относительно того, кто является агрессором, и без конкретных шагов, в частности санкций и жестких решений, гарантии безопасности останутся лишь словами.

Важно, что Владимир Зеленский стремится, чтобы это все было юридически зафиксировано в формате международных договоров, с которыми в будущем будут работать партнеры Украины.

Гарантии безопасности для Украины: что нового известно?