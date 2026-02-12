Є домовленості про гарантії безпеки від США та ЄС: ексклюзивні деталі з кулуарів "Рамштайну"

Під час засідання у форматі "Рамштайн" та напередодні Мюнхенської конференції союзники обговорювали можливі гарантії безпеки для України. Попри обмежену публічну конкретику, в кулуарах ішлося про механізм реагування у разі нового порушення Росією умов потенційного припинення вогню.

Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє в ефірі 24 Каналу розповів ексклюзивні деталі із закритих брифінгів та зустрічей. За його словами, уже окреслено багаторівневу модель гарантій, у якій передбачена роль як Збройних Сил України, так і країн коаліції та Сполучених Штатів, однак ключові параметри поки не афішують.

Якою може бути модель гарантій безпеки для України?

Даніель Ткіє розповів, що під час спілкування з генсеком НАТО Марком Рютте обговорювалася трикомпонентна модель гарантій безпеки. За його словами, механізм передбачає чітку послідовність реагування у разі порушення Росією умов можливого припинення вогню. Йдеться про поетапне залучення різних сторін із визначеними часовими рамками.

Ці гарантії безпеки складатимуться з трьох елементів. Перший – це Збройні Сили України. У разі порушення Росією мирної угоди саме вони реагуватимуть у перші 24 години,

– повідомив Ткіє.

Наступний рівень передбачає підключення країн коаліції, якщо агресія продовжиться. Третій компонент пов'язаний зі Сполученими Штатами, однак формат їхньої участі офіційно не розкривають.

Союзники навмисно уникають деталізації, щоб не підірвати самі переговори.

Є домовленість, що США відіграватимуть роль у відбитті можливих майбутніх атак Росії. Але конкретні параметри цієї участі поки що не озвучують,

– зазначив він.

Ткіє додав, що частина обговорень відбувається в закритому форматі, і публічно союзники говорять лише про загальну архітектуру гарантій. За його словами, остаточна конкретика можлива лише після укладення реальної угоди про припинення вогню.

Поки немає угоди – немає й підстав говорити про конкретну військову відповідь. Усе це можливо лише в разі її порушення,

– зазначив Ткіє.

Він додав, що серед західних військових експертів обговорюється сценарій обмежених повітряних ударів по російських військах на території України. Проте офіційно жодних рішень не оголошено, і союзники зберігають стриману позицію до моменту можливого укладення угоди.

Чи вірять у НАТО в швидке завершення війни?

Даніель Ткіє розповів, що під час закритих брифінгів із посадовцями НАТО він намагався з'ясувати, наскільки реалістичним є сценарій швидкого припинення вогню. За його словами, союзники обережні в оцінках і не демонструють оптимізму щодо найближчих місяців. Навіть попри дипломатичну активність, у штаб-квартирі Альянсу готуються до продовження бойових дій.

Вони не дуже вірять у те, що вдасться завершити війну найближчим часом. Принаймні прогнозують, що протягом наступних шести місяців Росія продовжуватиме наступальні дії,

– повідомив він.

Ткіє пояснив, що серед посадовців відчувається подвійна позиція. Публічно вони говорять про підтримку мирних ініціатив, але в кулуарах визнають, що розвідувальні дані не дають підстав очікувати швидкого прориву в переговорах. Саме тому гарантії безпеки обговорюються паралельно з розрахунком на те, що війна може затягнутися.

Вони сподіваються на мир, але не мають впевненості, що його вдасться досягти найближчим часом,

– зазначив Ткіє.

Він додав, що ключовим питанням залишається не лише формат гарантій, а й сам факт укладення угоди. І саме це, за його словами, зараз найбільше хвилює західних союзників.

