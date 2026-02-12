Есть договоренности о гарантиях безопасности от США и ЕС: эксклюзивные детали из кулуаров "Рамштайна"

Во время заседания в формате "Рамштайн" и накануне Мюнхенской конференции союзники обсуждали возможные гарантии безопасности для Украины. Несмотря на ограниченную публичную конкретику, в кулуарах речь шла о механизме реагирования в случае нового нарушения Россией условий потенциального прекращения огня.

Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие в эфире 24 Канала рассказал эксклюзивные детали из закрытых брифингов и встреч. По его словам, уже очерчена многоуровневая модель гарантий, в которой предусмотрена роль как Вооруженных Сил Украины, так и стран коалиции и Соединенных Штатов, однако ключевые параметры пока не афишируют.

Какой может быть модель гарантий безопасности для Украины?

Даниэль Ткие рассказал, что во время общения с генсеком НАТО Марком Рютте обсуждалась трехкомпонентная модель гарантий безопасности. По его словам, механизм предусматривает четкую последовательность реагирования в случае нарушения Россией условий возможного прекращения огня. Речь идет о поэтапном привлечении различных сторон с определенными временными рамками.

Эти гарантии безопасности будут состоять из трех элементов. Первый – это Вооруженные Силы Украины. В случае нарушения Россией мирного соглашения именно они будут реагировать в первые 24 часа,

– сообщил Ткие.

Следующий уровень предусматривает подключение стран коалиции, если агрессия продолжится. Третий компонент связан с Соединенными Штатами, однако формат их участия официально не раскрывают.

Союзники намеренно избегают детализации, чтобы не подорвать сами переговоры.

Есть договоренность, что США будут играть роль в отражении возможных будущих атак России. Но конкретные параметры этого участия пока не озвучивают,

– отметил он.

Ткие добавил, что часть обсуждений происходит в закрытом формате, и публично союзники говорят только об общей архитектуре гарантий. По его словам, окончательная конкретика возможна лишь после заключения реального соглашения о прекращении огня.

Пока нет соглашения – нет и оснований говорить о конкретном военном ответе. Все это возможно только в случае его нарушения,

– отметил Ткие.

Он добавил, что среди западных военных экспертов обсуждается сценарий ограниченных воздушных ударов по российским войскам на территории Украины. Однако официально никаких решений не объявлено, и союзники сохраняют сдержанную позицию до момента возможного заключения соглашения.

Верят ли в НАТО в скорое завершение войны?

Даниэль Ткие рассказал, что во время закрытых брифингов с чиновниками НАТО он пытался выяснить, насколько реалистичным является сценарий быстрого прекращения огня. По его словам, союзники осторожны в оценках и не демонстрируют оптимизма относительно ближайших месяцев. Даже несмотря на дипломатическую активность, в штаб-квартире Альянса готовятся к продолжению боевых действий.

Они не очень верят в то, что удастся завершить войну в ближайшее время. По крайней мере прогнозируют, что в течение следующих шести месяцев Россия будет продолжать наступательные действия,

– сообщил он.

Ткие объяснил, что среди чиновников чувствуется двойная позиция. Публично они говорят о поддержке мирных инициатив, но в кулуарах признают, что разведывательные данные не дают оснований ожидать быстрого прорыва в переговорах. Именно поэтому гарантии безопасности обсуждаются параллельно с расчетом на то, что война может затянуться.

Они надеются на мир, но не имеют уверенности, что его удастся достичь в ближайшее время,

– отметил Ткие.

Он добавил, что ключевым вопросом остается не только формат гарантий, но и сам факт заключения соглашения. И именно это, по его словам, сейчас больше всего волнует западных союзников.

