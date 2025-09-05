Укр Рус
24 Канал Новини України Зеленський назвав головну гарантію безпеки для України та Європи
5 вересня, 13:27
2

Зеленський назвав головну гарантію безпеки для України та Європи

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський вважає, що головною гарантією безпеки для України та Європи є сильна українська армія, яка налічує близько 800 тисяч військовослужбовців.
  • Зеленський підкреслив, що партнери України розуміють важливість підтримки українського війська, і наголосив на необхідності негайного запуску гарантій безпеки для стримування російської агресії.
  • Україна працює над новою архітектурою безпеки, включаючи безпілотні системи, і потребує підтримки США, при цьому підтримка Дональда Трампа вступу України до НАТО може вплинути на Москву.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що головним чинником безпеки для України та всієї Європи є саме українська армія. Вона сьогодні нараховує близько 800 тисяч військовослужбовців і входить до числа найпотужніших у Європі.

Він зазначив, що партнери розуміють необхідність підтримки українського війська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Rai.

Дивіться також Пєсков цинічно заявив, що гарантії безпеки мають отримати "і Україна, і Росія" 

Яку гарантію безпеки Зеленський вважає найважливішою?

Глава держави підкреслив, що сильні Збройні сили гарантують стабільність не лише Україні, а й усьому європейському континенту.

Якщо наша армія залишиться сильною, вся Європа виграє з точки зору безпеки, бо їй не загрожуватиме небезпека, 
– заявив Зеленський.

Він зазначив, що українська армія налічує близько 800 тисяч військових і є однією з найбільших у Європі.

"Для нас і для Європи дуже важливо, щоб усі розуміли: найбільшою гарантією безпеки для України є українська армія", – додав він.

Він також зауважив, що партнери України підтримують необхідність зміцнення її війська.

Гарантії безпеки: останні новини

  • Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності запуску гарантій безпеки, які повинні почати діяти негайно, до закінчення бойових дій.
  • За його словами, Україна розробляє нову архітектуру безпеки для стримування російської агресії, зокрема за допомогою безпілотних систем. Для успішної реалізації плану та запобігання російським атакам Україна потребує підтримки Сполучених Штатів.
  • За словами Зеленського, значним фактором впливу на Москву могла б стати підтримка чинного президента США Дональда Трампа вступу України до НАТО.