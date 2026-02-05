У Генштабі підтвердили "великі проблеми" в росіян зі Starlink, – джерела
- Росіяни стикаються з великими проблемами через масові відключення Starlink на фронті, що підтверджено Генштабом ЗСУ.
- Відсутність Starlink ускладнить управління для окупантів.
Росіяни заявляли про масові відключення Starlink на фронті. У Генштабі ЗСУ 5 лютого підтвердили ці "великі проблеми".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела.
Що відомо про відключення Starlink у росіян?
Відсутність Starlink серйозно вплине на окупантів.
Це суттєво ускладнить їм управління,
– зазначили джерела, підтверджуючи проблеми зі Starlink в окупантів.
Раніше уже була повідомлялося, що це навіть призвело до призупинення штурмових дій на деяких ділянках фронту.
Зверніть увагу! Українцям необхідно верифікувати свій Starlink, щоб він надалі працював. Саме таким чином у SpaceX вирішили перешкоджати окупантам, які використовували ці термінали для керування безпілотниками.
Детальне пояснення, як правильно верифікувати свій Starlink, читайте за посиланням.
Що передувало?
Останнім часом росіяни атакували Україну дронами, якими керували через Starlink. Наприклад наприкінці січня вони посилили обстріли логістичних шляхів на ділянці Богуслав – Петропавлівка, і навіть влучили у цивільний автобус.
Опісля Міноборони та SpaceX вжили швидких заходів – було запроваджено в Україні "білий список" для Starlink, що вимагає верифікації терміналів.
Перші повідомлення про проблеми зі Starlink з'явилися 4 лютого. Росіяни намагалися себе заспокоїти тим, що нібито проблема виникла "в обох сторін", хоча це було не так.
А 5 лютого відключення супутникового зв'язку росіянам підтвердив Сергій "Флеш" Бескрестнов, експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони. Він зазначив, що проблеми переважно були у тих росіян, які неоперативно подали списки на приватні Starlink.