У Генштабі підтвердили "великі проблеми" в росіян зі Starlink, – джерела

Росіяни заявляли про масові відключення Starlink на фронті. У Генштабі ЗСУ 5 лютого підтвердили ці "великі проблеми".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела.

Що відомо про відключення Starlink у росіян?

Відсутність Starlink серйозно вплине на окупантів.

Це суттєво ускладнить їм управління,

– зазначили джерела, підтверджуючи проблеми зі Starlink в окупантів.

Раніше уже була повідомлялося, що це навіть призвело до призупинення штурмових дій на деяких ділянках фронту.

Наразі альтернатив Starlink у росіян немає.

Зверніть увагу! Українцям необхідно верифікувати свій Starlink, щоб він надалі працював. Саме таким чином у SpaceX вирішили перешкоджати окупантам, які використовували ці термінали для керування безпілотниками.



Детальне пояснення, як правильно верифікувати свій Starlink, читайте за посиланням.

Що передувало?