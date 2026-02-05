Укр Рус
Новини України У Генштабі підтвердили "великі проблеми" в росіян зі Starlink, – джерела
5 лютого, 19:21
Оновлено - 19:49, 5 лютого

У Генштабі підтвердили "великі проблеми" в росіян зі Starlink, – джерела

Софія Рожик
Основні тези
  • Росіяни стикаються з великими проблемами через масові відключення Starlink на фронті, що підтверджено Генштабом ЗСУ.
  • Відсутність Starlink ускладнить управління для окупантів.

Росіяни заявляли про масові відключення Starlink на фронті. У Генштабі ЗСУ 5 лютого підтвердили ці "великі проблеми".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела.

Що відомо про відключення Starlink у росіян?

Відсутність Starlink серйозно вплине на окупантів.

Це суттєво ускладнить їм управління,
– зазначили джерела, підтверджуючи проблеми зі Starlink в окупантів.

Раніше уже була повідомлялося, що це навіть призвело до призупинення штурмових дій на деяких ділянках фронту.

Наразі альтернатив Starlink у росіян немає.
 

Зверніть увагу! Українцям необхідно верифікувати свій Starlink, щоб він надалі працював. Саме таким чином у SpaceX вирішили перешкоджати окупантам, які використовували ці термінали для керування безпілотниками.

Детальне пояснення, як правильно верифікувати свій Starlink, читайте за посиланням.

Що передувало?

  • Останнім часом росіяни атакували Україну дронами, якими керували через Starlink. Наприклад наприкінці січня вони посилили обстріли логістичних шляхів на ділянці Богуслав – Петропавлівка, і навіть влучили у цивільний автобус.

  • Опісля Міноборони та SpaceX вжили швидких заходів – було запроваджено в Україні "білий список" для Starlink, що вимагає верифікації терміналів.

  • Перші повідомлення про проблеми зі Starlink з'явилися 4 лютого. Росіяни намагалися себе заспокоїти тим, що нібито проблема виникла "в обох сторін", хоча це було не так. 

  • А 5 лютого відключення супутникового зв'язку росіянам підтвердив Сергій "Флеш" Бескрестнов, експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони. Він зазначив, що проблеми переважно були у тих росіян, які неоперативно подали списки на приватні Starlink.