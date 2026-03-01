Поспівчував, але допомоги не пообіцяв: Путін нарешті відреагував на загибель Хаменеї

Володимир Путін після мовчання відреагував на загибель іранського аятоли Алі Хаменеї. Російський диктатор назвав це "цинічним убивством".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Що сказав Путін про смерть Хаменеї?

Володимир Путін мав розмову з Масудом Пезешкіаном. Російський диктатор висловив співчуття іранському президенту у зв'язку із загибеллю верховного керівника Ісламської Республіки Іран Сейєда Алі Хаменеї.

Президент Росії схарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права,

– пишуть російські ЗМІ.

Путін також заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча, який зробив величезний внесок у розвиток відносин між двома країнами". Російський лідер також передав "слова щирого співчуття" та підтримки рідним та близьким убитого Хаменеї, уряду та всього народу Ірану.

Цікаво, що у мережі згадали коментар Путіна журналісту з літа 2025 року, коли російського диктатора спитали щодо можливої ліквідації Хаменеї на тлі 12-денної війни США та Ірану. Путін відповів: "Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю та не хочу".

Путін не хотів обговорювати можливості ліквідації Хаменеї у 2025 році: дивіться відео

Але вже майже через рік главі Кремля все ж довелося висловлюватися щодо цього, але після загибелі свого союзника.

Що відомо про загибель верховного лідера Ірану?