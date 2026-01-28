"Ще одна прекрасна армада": Трамп заявив, що до Ірану рухаються військові кораблі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що до Ірану рухається потужна американська армада. Він закликав Тегеран домовитися про відмову від ядерної зброї на тлі масових протестів у країні.

Про це він сказав під час виступу в штаті Айова, повідомляє The Jerusalem Post.

Що сказав Трамп про військові кораблі поблизу Ірану?

Трамп нагадав про проведену у червні операцію "Північний молот", під час якої, за його словами, США знищили ядерний потенціал Ірану. Він закликав Тегеран укласти угоду щодо відмови від ядерної зброї.

Дональд Трамп заявив у своїх соцмережах, що США направляють до регіону потужне військово-морське угруповання, яке перевищує за масштабом флот, що раніше відправляли до Венесуели. За словами президента, армада рухається "швидко, з великою силою, ентузіазмом та чіткою метою".

Трамп наголосив, що американські сили "готові, спроможні та рішучі" виконати свою місію "швидко та рішуче, якщо знадобиться". Водночас він висловив надію уникнути ескалації, якщо Іран погодиться на переговори.

Його заява пролунала на тлі масових протестів в Ірані, які почалися наприкінці грудня 2025 року через економічну кризу та жорсткі дії влади. За даними правозахисних організацій, у результаті придушення акцій протесту загинули тисячі людей, хоча точні цифри різняться.

Яка ситуація в Ірані?