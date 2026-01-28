Об этом он сказал во время выступления в штате Айова, сообщает The Jerusalem Post.
Что сказал Трамп о военных кораблях вблизи Ирана?
Трамп напомнил о проведенной в июне операции "Северный молот", во время которой, по его словам, США уничтожили ядерный потенциал Ирана. Он призвал Тегеран заключить соглашение об отказе от ядерного оружия.
Дональд Трамп заявил в своих соцсетях, что США направляют в регион мощную военно-морскую группировку, которая превышает по масштабу флот, ранее отправляли в Венесуэлу. По словам президента, армада движется "быстро, с большой силой, энтузиазмом и четкой целью".
Трамп отметил, что американские силы "готовы, способны и решительны" выполнить свою миссию "быстро и решительно, если понадобится". В то же время он выразил надежду избежать эскалации, если Иран согласится на переговоры.
Его заявление прозвучало на фоне массовых протестов в Иране, которые начались в конце декабря 2025 года из-за экономического кризиса и жестких действий властей. По данным правозащитных организаций, в результате подавления акций протеста погибли тысячи людей, хотя точные цифры разнятся.
Какова ситуация в Иране?
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в подземное укрытие в Тегеране из-за опасений удара США. Рост риска атаки связан с недавним заявлением Дональда Трампа о движении американских кораблей в иранские воды.
Президент США Дональд Трамп призвал к смене лидера в Иране, считая, что 37-летнее правление аятоллы Али Хаменеи должно завершиться. Трамп осудил иранские власти за репрессии и насилие, обвинив их в разрушении страны и призвав к надлежащему управлению.
Однако, представители власти Ирана отказываются признавать себя виновными в массовых протестах в стране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи публично признал гибель людей во время протестов, обвинив участников в действиях в интересах США.