Американці говорили з Україною про "землі, які будуть збережені і втрачені", – Трамп

Дональд Трамп під час зустрічі з Марком Рютте поспілкувався із журналістами. Він заявив, що представники США говорили про ті українські території, які "будуть втрачені".

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа.

Дивіться також "Перемир'я з нюансами" та вдячність Трампу: головне із заяв Путіна про війну в Україні

Що сказав Трамп про втрату українських територій

За словами президента США, його представники "обговорюють з Україною території, які будуть збережені та втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди". Серед таких – те, кому дістанеться "велика електростанція". Імовірно, мова про Запорізьку АЕС.

Ми обговорювали поняття землі, бо не хочемо марнувати час на припинення вогню, якщо це не матиме значення. Тож ми кажемо: "Дивіться, оце ви можете отримати, а це те, що не можете". Вони обговорюють НАТО і перебування в НАТО. І всі знають, яка відповідь на це. Вони знають цю відповідь вже сорок років, якщо бути відвертим,

– сказав він.

Також Трамп сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню, як уже зробила Україна. Якщо ж цього не станеться, то світ розчарується в Росії і побачить, що вона не готова припиняти війну.

Він укотре сказав, що Америка й інші країни витратили багато коштів на підтримку України, тому хоче кінця війни. І, звісно, "якби не Байден", то війна би взагалі не почалася. Усю цю риторику Трампа про те, що з обох боків гинуть люди, тому слід припинити кровопролиття, ми чуємо постійно.

Іще президент США додав, що припинення вогню є тільки першим етапом у мирному врегулюванні. Перемовини Віткоффа у Росії Трамп назвав складними. На зустрічі з Рютте теж говоритимуть про війну в Україні.

Конкретного плану, як зупинити війну, ще нема

Співрозмовники BBC говорять, що ані США, ані Європа ще не мають конкретного плану щодо закінчення війни. Надто складно "помирити" Україну та Росію і надто багато протиріч між західними союзниками України, особливо щодо надання гарантій Києву. Тому аналітики переконані: зараз триває передпереговорний етап. А говорити про щось посутнє можна буде хіба що після припинення вогню.