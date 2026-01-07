Після висадки десанту на танкер: чому Росія ніяк не відреагувала на дії США

Після операції США у Венесуелі в Росії могли зрозуміти, що Дональд Трамп готовий до радикальних кроків. Ще краще це усвідомити росіянам "допомогла" історія з їхнім танкером.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що країна-агресорка втратила будь-які можливості для провокацій та право на вимоги. В Кремлі не здатні врятувати власне судно та людей на ньому.

Чому Росія ніяк не відреагувала на дії США?

Політолог зазначив, що росіяни вирішили "прихистити" венесуельське судно Marinera, щоб його не захопили американці, тому воно плавало під російським прапором. Однак США все ж його захопили і росіяни нічого з цим не зробили, навіть офіційно не відреагували.

Росіяни мають підтвердження, що американці перестають боятись. І ресурсно, і політично Росія зовсім не в тому положенні, щоб намагатись нав'язати свою волю і бути провокативною,

– наголосив він.

Цікаво! Перший заступник голови комітету держдуми з оборони Олексій Журавльов вже встиг зробити заяву та сказав, що захоплення США танкера Marinera можна вважати "незаконним вторгненням до кордонів Росії". На його думку, Росія має відповісти та потопити кілька американських катерів.

Водночас в Кремлі дуже "занепокоєні" і говорять, що вони б "ніколи собі не дозволили повторити дії США щодо Венесуели". Мовляв, американці є агресорами і це потрібно зупинити. Однак робити з цим росіяни нічого не збираються. Краєв додав, що в Москві роками заявляли про велич Росії, а тепер захистити власний танкер вони не можуть.

Що відомо про захоплення США танкерів тіньового флоту Росії?