НАТО готує військову реакцію на атаку Росії, а Польща зізналася, що розчарована США
- Польща впевнена, що проникнення безпілотників на її територію було свідомою провокацією з боку Москви, і готова відповісти у разі повторення агресії.
- НАТО готує оборонні заходи у відповідь на атаку.
У ніч проти 10 вересня близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Вперше країна-член НАТО була змушена відбивати атаку окупантів. Варшава впевнена, що дрони на її території – не випадковість, а свідома провокація Москви.
Зокрема, на цьому наголосив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він попередив Кремль: повторення подібної агресії наступного разу матиме адекватну відповідь, передає 24 Канал із посиланням на tvp.info та Bloomberg.
Що Туск сказав про атаку дронів на Польщу?
Президент Кароль Навроцький скликав засідання Ради після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. У ньому взяли участь прем'єр Дональд Туск, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський та маршалок Сейму Шимон Головня. Представники влади випрацювали спільну політичну реакцію на інцидент.
Темою дискусії були також дії Росії в контексті поширюваної нею пропаганди та пов'язані з цим прояви в Польщі.
Дональд Туск заявив, що позиція польської влади однозначна: вона відкидає будь-які звинувачення на адресу України. Повна відповідальність за інцидент 10 вересня лежить на Росії.
За словами Туска, під час засідання президент Навроцький підтвердив повну підтримку з боку США.
Водночас прем'єр-міністр визнав, що відсутність однозначної заяви США після атаки відчутна.
Ми всі хотіли б, щоб найбільший союзник висловився прямо, але мусимо звикати до нової ситуації. Те, що мене більше турбує, – це заяви президента Лукашенка й деяких політиків за океаном, що Росію не можна ізолювати. Якщо такі слова лунають кілька годин після провокації й фактичного нападу на країну НАТО, це викликає занепокоєння,
– наголосив Туск.
Зверніть увагу! У Білорусі заявили, що дрони, які опинилися у Польщі, нібито "збилися з курсу" через дії засобів РЕБ. Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Дональд Трамп не бачить сенсу в економічній ізоляції Росії. Сам американський лідер припустив, що російські дрони могли потрапити до Польщі "помилково".
Як НАТО реагуватиме на російський удар по Польщі?
Тим часом НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення дронів у Польщу. Військову реакцію координуватиме Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Його штаб зараз оцінює, як можна посилити захист східного флангу Альянсу.
- Крім того, Польща офіційно звернулася до союзників із проханням про додаткові системи ППО та антидронові технології. Відомо, що Франція відправить три винищувачі Rafale для захисту польського неба.
- Країна готова відправити своїх військових до України для навчання протидії дронам.
- Польща стягнула близько 40 000 військових до кордону з Білоруссю та Росією у відповідь на загострення напруженості.
- Також закриті всі прикордонні переходи з Білоруссю у зв'язку з початком білорусько-російських військових навчань "Захід-2025".