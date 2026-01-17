Авіакомпанії США попередили про військову активність над Центральною та Південною Америкою
- FAA попередила американські авіакомпанії про можливі військові дії та перешкоди роботі GPS над Центральною та Південною Америкою.
- Попередження діятиме щонайменше 60 днів і може призвести до змін маршрутів та затримок рейсів.
Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) попередила американські авіакомпанії про можливі військові дії. А також про перешкоди роботі GPS у повітряному просторі над Центральною та Південною Америкою.
Потенційні військові дії та втручання в роботу навігаційних систем можуть створювати ризики для цивільної авіації на всіх етапах польоту – від зльоту до посадки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Про що попередили авіакомпанії США?
За даними агентства, попередження стосується повітряного простору над Мексикою, країнами Центральної Америки, Еквадором, Колумбією, а також східною частиною Тихого океану. Воно набуло чинності 16 січня і діятиме щонайменше 60 днів.
Авіакомпаніям рекомендували уважно відстежувати оновлення, готуватися до можливих змін маршрутів і вживати додаткових заходів безпеки.
Мексиканська влада вже зреагувала на заяву FAA, наголосивши, що йдеться лише про запобіжний захід для американських операторів. Повітряний простір Мексики не закривали, а робота місцевих авіакомпаній залишається незмінною.
Зазначається, що попередження з’явилося на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні після операції США у Венесуелі, внаслідок якої був затриманий лідер країни Ніколас Мадуро. Це посилило напруженість у відносинах Вашингтону з низкою країн Латинської Америки.
Аналітики вказують, що такі застереження можуть змусити авіакомпанії змінювати маршрути або оминати окремі зони, що потенційно призведе до затримок рейсів, додаткових витрат і коригування міжнародних розкладів.
Адміністрація президента США Дональда Трампа також розгорнула військові сили в південній частині Карибського басейну та не виключає нових дій проти наркокартелів у Мексиці та Колумбії.
Коротко про події у Венесуелі
На початку 2026 року Сполучені Штати провели спецоперацію у Венесуелі, де захопили тамтешнього главу Ніколаса Мадуро. США звинувачують Мадуро через організацію наркотрафіку до Штатів.
Зауважимо, що історія протистояння США з режимом Ніколас Мадуро не почалася ані з накопичення американських військ на узбережжі, ані з нинішньої спецоперації. Напруга між країнами накопичувалася роками, а сама спецоперація має набагато більше підстав, ніж банальна спроба США замінити венесуельського диктатора.
Обговорюються три можливі сценарії розвитку подій у Венесуелі після захоплення: конституційна передача влади, крах режиму з перехідним урядом або військове втручання армії.