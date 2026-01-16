Кандидат Трампа на посаду посла в Ісландії пожартував, що країна має стати штатом США

Колишній конгресмен від Міссурі Біллі Лонг, якого президент Дональд Трамп висунув на посаду посла США в Ісландії, пожартував, що ця країна має стати 52-м американським штатом.

Така заява пролунала на тлі суперечливих розмов Вашингтона стосовно можливого захоплення Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Як Лонг образив Ісландію?

Колишній член Палати представників Біллі Лонг, якого Дональд Трамп висунув на посаду посла, пожартував, що він стане губернатором Ісландії, що спричинило різке обурення в Рейк'явіку.

МЗС Ісландії звернулося до посольства США з вимогою з'ясувати достовірність висловлювань, оскільки подібні заяви є чутливими з огляду на міжнародний контекст і ситуацію в Арктиці.

Деякі ісландці також створили петицію, яка закликає уряд відхилити кандидатуру Лонга на пост посла, якщо його затвердить Сенат. Така ініціатива зібрала щонайменше 2 тисячі підписів.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, член Королівського богословського товариства, заявив Politico, що Лонг "імовірно, просто розважається", і не варто на це звертати увагу.

Як пояснив це сам Лонг?

Коментуючи ситуацію, яка склалася навколо його висловлювань, республіканець перепросив за це та сказав, що з нетерпінням чекає моменту, коли почне працювати з ісландцями.

Нічого серйозного в цьому не було. Я був з людьми, яких не бачив три роки, і вони жартували з приводу того, що Джефф Лендрі стане губернатором Гренландії, і почали глузувати з мене. Якщо когось це образило, вибачте мені,

– пояснив він.

Чому цю заяву сприйняли так різко?