Кандидат Трампа на посаду посла в Ісландії пожартував, що країна має стати штатом США
- Кандидат Трампа на посаду посла в Ісландії Біллі Лонг пожартував, що Ісландія має стати 52-м штатом США, що викликало обурення в Рейк'явіку.
- МЗС Ісландії звернулося до США щодо достовірності висловлювань, а ісландці створили петицію проти кандидатури Лонга, зібравши 2 тисячі підписів.
Колишній конгресмен від Міссурі Біллі Лонг, якого президент Дональд Трамп висунув на посаду посла США в Ісландії, пожартував, що ця країна має стати 52-м американським штатом.
Така заява пролунала на тлі суперечливих розмов Вашингтона стосовно можливого захоплення Гренландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Дивіться також Гренландія – ключ до Арктики: чи готовий Трамп дійсно розколоти НАТО і воювати з Данією
Як Лонг образив Ісландію?
Колишній член Палати представників Біллі Лонг, якого Дональд Трамп висунув на посаду посла, пожартував, що він стане губернатором Ісландії, що спричинило різке обурення в Рейк'явіку.
МЗС Ісландії звернулося до посольства США з вимогою з'ясувати достовірність висловлювань, оскільки подібні заяви є чутливими з огляду на міжнародний контекст і ситуацію в Арктиці.
Деякі ісландці також створили петицію, яка закликає уряд відхилити кандидатуру Лонга на пост посла, якщо його затвердить Сенат. Така ініціатива зібрала щонайменше 2 тисячі підписів.
Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, член Королівського богословського товариства, заявив Politico, що Лонг "імовірно, просто розважається", і не варто на це звертати увагу.
Як пояснив це сам Лонг?
Коментуючи ситуацію, яка склалася навколо його висловлювань, республіканець перепросив за це та сказав, що з нетерпінням чекає моменту, коли почне працювати з ісландцями.
Нічого серйозного в цьому не було. Я був з людьми, яких не бачив три роки, і вони жартували з приводу того, що Джефф Лендрі стане губернатором Гренландії, і почали глузувати з мене. Якщо когось це образило, вибачте мені,
– пояснив він.
Чому цю заяву сприйняли так різко?
Ісландія розташована неподалік Гренладії, щодо якої американський президент нещодавно наказав командуванню сил спеціальних операцій США підготувати план вторгнення.
Дональд Трамп оприлюднив допис у Truth Social, у якому закликав Данію "негайно забиратися" з Гренландії. Також він пригрозив гренландському прем'єру "великою проблемою".
Сам прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відкинув варіант приєднання до США. За його словами, острів воліє бути в союзі з Данією, відклавши плани про незалежність.