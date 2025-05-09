Чи планує Трамп зустрітися з Путіним у травні: у Білому домі дали остаточну відповідь
- У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп не планує зустрічатися з Владіміром Путіним після свого турне на Близький Схід.
- Кремль також підтвердив, що зустріч президентів не запланована.
Президент США Дональд Трамп раніше припускав, що може зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним після поїздки на Близький Схід. Нині у Білому домі відповіли, чи планується зустріч.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.
Цікаво США розчарувалися у Росії: як Трамп може помститися Путіну
Чи планує Трамп зустрітися з Путіним
Раніше Дональд Трамп припускав, що може зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Відомо, що це турне заплановане на 13 – 16 травня.
Однак у Білому домі наголосили, що наразі Трамп не планує зустрічатися з Путіним. прессекретарка Керолайн Левітт наголосила, що американський президент вже раніше наголошував, що зустріч не планується.
Президент відповів на це запитання вчора, що цього не станеться,
– коротко відповіли у Білому домі.
Цікаво, що у Кремлі також заявили, що зустріч президентів не планується. Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що наразі у графіку президента Росії на середину травня немає поїздки на Близький Схід.
До слова, у Білому домі також висловили сподівання, що Україна та Росія незабаром погодяться на 30-денне перемир'я. Саме це стало головною темою під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського 8 травня.