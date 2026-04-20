Мало не здасться, – Лукашенко пригрозив Україні й іншим сусідам у випадку агресії проти Білорусі
- Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь буде захищатися всіма доступними засобами у випадку агресії проти неї.
- Лукашенко попередив сусідів, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу та Україну, не здійснювати агресію проти Білорусі, і зазначив, що Росія приєднається до захисту у випадку загрози.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взявся погрожувати Україні та іншим західним сусідам, аби ті не почали агресію проти його країни.
Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу RT, передає БЕЛТА.
Що сказав Лукашенко про війну?
Лукашенко на питання журналіста про те, чи хоче Європа воювати з Білоруссю та Росією, відповів, що наразі це неможливо. На його думку, європейці цього не хочуть, бо це "для них погано закінчиться", особливо у час, "не дуже хороших відносин" зі США.
"Їм тікати нікуди. А тікати доведеться. Тому вони не хочуть зіткнення Білорусі та Росії… Я в це не вірю, яка б там не була риторика", – заявив білоруський лідер.
Політик взявся запевняти, що жодні війни з території Білорусі проти Польщі та Литви неможливі. Водночас він додав, що його завдання попередити своїх сусідів: Естонію, Латвію, Литву, Польщу і "якоюсь мірою" Україну.
Упаси їх Господь здійснити агресію проти Білорусі. Ми не хочемо війни, ми не збираємося з ними воювати… Ми не збираємося цього робити, якщо нас не втягуватимуть у цю війну і нам не доведеться відповідати,
– заявив Лукашенко.
А у випадку агресії, Білорусь "захищатиметься всіма доступними засобами". Але, за словами Лукашенка, це не означає, що вона вдарить ядерною зброєю по цих країнах.
Він також додав, що у випадку загрози до захисту Білорусі приєднається і Росія.
У нас достатньо іншої зброї, щоб протистояти цьому. Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є,
– хвалився своїми спроможностями Лукашенко.
Що можуть означати постійні погрози Лукашенка?
Росія вже тривалий час намагається втягнути Білорусь у війну. Лукашенко опирається, адже розуміє наслідки. Водночас Білорусь почала готувати артилерійські позиції біля кордону з Україною. Ані Росії, ані Білорусі не вигідно зараз відкривати другий фронт. Але, як зауважив 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, Путіну у Лукашенку вигідно торгуватися та створювати враження, що цей фронт може бути відкритий.
Водночас керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що для Лукашенка його армія – єдина опора, але Путін має достатньо важелів, щоб забрати її.