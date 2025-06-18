Світ вибухне, – Трамп зробив гучну заяву про Іран і ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром відбудеться зустріч щодо ситуації на Близькому Сході. За його словами, світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Трампа в Білому домі, який транслював Newsmax.

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Трамп зробив низку заяв про Близький Схід

Близько 22:15 за київським часом Дональд Трамп заявив, що вже через годину відбудеться зустріч щодо Ірану та Ізраїлю.

Президент США зазначив, що він досі не ухвалив остаточного рішення стосовно Ірану, однак у нього вже є відповідні ідеї.

Речі змінюються швидко і можуть переходити з однієї крайності в іншу,

– підкреслив він.

Також Трамп висловив думку, що Іран "був за кілька тижнів від отримання ядерної зброї".

Мої прихильники дотримуються принципу "Америка понад усе". Вони не хочуть, щоб Іран отримав ядерну зброю,

– підкреслив американський лідер.

За словами Дональда Трампа, "весь світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю". Він наголосив, що наразі метою Сполучених Штатів є не припинення вогню, а повна перемога.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що 17 червня він спілкувався з кремлівським диктатором Путіним. Він стверджував, що російський президент запропонував йому стати посередником у конфлікті на Близькому Сході.