В Угорщині назвали цинічну умову для розблокування 90 мільярдів допомоги Україні від ЄС

Наприкінці минулого року європейські лідери схвалили надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Втім, Угорщина його заблокувала.

Будапешт продовжить блокувати виділення 90 мільярдів євро для України, допоки не відновиться транзит нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба". Таку заяву зробив глава угорського МЗС Петер Сіярто у соцмережі "Х".

Чому Угорщина блокує 90 мільярдів євро для України?

За словами міністра, Україна нібито намагається тиснути на Угорщину, призупиняючи транзит нафти у співпраці з Брюсселем та угорською опозицією, що, на його думку, створює перебої з постачанням палива та підвищує його ціни перед виборами.

Він також заявив, що блокування транзиту нафти через нафтопровід "Дружба" нібито суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС і порушує зобов'язання Києва перед Європейським Союзом, та наголосив, що Угорщина не збирається поступатися цьому, як він назвав, шантажу.

Також політик наголосив, що війна в Україні – це не війна ЄС. На його думку, Європу захищає не Україна, а НАТО. Також він стверджує, що Росія "не нападала на жодну державу-члена ЄС".

"Це не наша війна. Україна бореться за себе", – написав глава МЗС Угорщини.

Що відомо про конфлікт Угорщини та України через "Дружбу"?