Британія знову розчарувала: у НАТО провалили план щорічної військової допомоги Україні

Генсек НАТО Марк Рютте запропонував план військової підтримки України. Він передбачав, що країни Альянсу мають витрачати 0,25% ВВП на допомогу Києву. Втім, пропозиція генерального сектаря не знайшла достатьої підтримки серед союзників.

Найбільше здивувала позиція Британії – однієї з 5 країн, яка відхилила цей план. Про це пише The Telegraph.

Дивіться також "Де ще в Європі ми знайдемо 110 бригад": у Швеції зробили рішучу заяву про Україну і НАТО

Чому план щорічної допомоги Україні від НАТО провалився?

Окрім Британії, проти пропозиції Рютте виступили Франція, Іспанія, Італія та Канада.

Джерело видання в Альянсі зазначило, що щонайменше 7 країн-членів, які вже витрачають понад 0,25% ВВП на військову допомогу Україні, висловили підтримку ініціативі. Втім, усі рішення НАТО мають ухвалюватися одностайно всіма країнами-членами.

"Вони не надто в захваті від цієї ідеї", – сказав співрозмовник, маючи на увазі Лондон, Париж, Мадрид, Рим і Оттаву.

Ця новина може стати ще одним ударом по репутації Британії як одного з найпотужніших союзників України. Цього тижня британський уряд також зазнав критики після пом'якшення санкцій щодо російського експорту нафти й газу.

На подив Києва та союзників, міністри погодили тимчасові винятки для закупівлі авіаційного палива та дизеля, вироблених із російської нафти в третіх країнах, через ситуацію на Близькому Сході.

На відміну від інших союзників, обсяг військової допомоги Британії – третій за величиною після США та Німеччини – не став предметом суперечок, попри те, що він нижчий за рівень 0,25% ВВП.

Більшість критики спрямована на Францію, Іспанію, Італію та Канаду. Ці країни, три з яких є третьою, четвертою та п'ятою найбільшими економіками Європи, відстають від багатьох менших союзників за рівнем допомоги.

За даними Інституту Кіля, Нідерланди, Польща та країни Північної і Балтії надають підтримку на рівні або вище 0,25% ВВП.

Генсек НАТО Рютте неодноразово наголошував, що допомога Україні в НАТО розподілена нерівномірно, і багато країн витрачають недостатньо.

Нагадаємо, що США за адміністрації Трампа зупинили прямі поставки Україні озброєння. Натомість вони продають американську зброю Києву за кошти європейських союзників.

У Конгресі США заявляють, що новий великий пакет допомоги Україні видається малоймовірним. Республіканці вважають, що основну фінансову й військову підтримку має брати на себе Європа, оскільки війна відбувається на її території.

Водночас повністю відмовлятися від допомоги Вашингтон не планує – йдеться про продовження постачання зброї, обмін розвідданими та санкційний тиск на Росію. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників Браян Маст.