Укр Рус
Геополітика Європа Британія назвала умову, за якої відправить війська в Україну
13 січня, 11:59
3

Британія назвала умову, за якої відправить війська в Україну

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Британські війська не будуть направлені в Україну після мирної угоди, якщо не буде гарантій їхньої безпеки.
  • Рішення про розгортання військ прийматиметься, коли користь переважатиме ризики, з додатковим фінансуванням.

Британські війська не спрямують в Україну у разі укладення мирної угоди після закінчення війни, якщо не буде впевненості у безпеці сил на території країни.

Таку заяву зробив Головнокомандувач Збройних Сил Великої Британії Річард Нейтон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Щоб заспокоїти Трампа: Британія може відправити війська до Гренландії, – The Telegraph 

За якої умови Британія відправить війська?

Крім цього, депутат-консерватор Джессі Норман запитав, чи будуть британські військові, яких можуть залучити до виконання мирної угоди, належно забезпечені та захищені. Річард Нейтон відповів, що не можна передбачити всього.

Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику, 
– заявив він.

За його словами, військове керівництво разом із міністрами оцінює ризики й ухвалює рішення лише тоді, коли користь від розгортання сил переважає можливі загрози. 

"Упевнений, будучи тісно залученим у планування (Коаліції охочих – 24 Канал), що у нас є кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик", – резюмував британський головнокомандувач.

Як Британія допомагає Україні?

  • Велика Британія знову виділяє допомогу. Цього разу країна готова надати 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 268 мільйонів доларів) на підготовку своїх військ для подальшої відправки в Україну.

  • The Sun повідомляло, що Британія може передати Україні тактичні балістичні ракети великої дальності Nightfall. Ця система ще перебуває на етапі розробки, лише оголосили конкурс на реалізацію проєкту.

  • До слова, Британія та Франція розглядають відправку до 15 тисяч військових, але реально їх може бути менше. Західні військові планують підготовку української армії та контроль за створенням захищених об'єктів.