Британія назвала умову, за якої відправить війська в Україну
- Британські війська не будуть направлені в Україну після мирної угоди, якщо не буде гарантій їхньої безпеки.
- Рішення про розгортання військ прийматиметься, коли користь переважатиме ризики, з додатковим фінансуванням.
Британські війська не спрямують в Україну у разі укладення мирної угоди після закінчення війни, якщо не буде впевненості у безпеці сил на території країни.
Таку заяву зробив Головнокомандувач Збройних Сил Великої Британії Річард Нейтон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Дивіться також Щоб заспокоїти Трампа: Британія може відправити війська до Гренландії, – The Telegraph
За якої умови Британія відправить війська?
Крім цього, депутат-консерватор Джессі Норман запитав, чи будуть британські військові, яких можуть залучити до виконання мирної угоди, належно забезпечені та захищені. Річард Нейтон відповів, що не можна передбачити всього.
Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику,
– заявив він.
За його словами, військове керівництво разом із міністрами оцінює ризики й ухвалює рішення лише тоді, коли користь від розгортання сил переважає можливі загрози.
"Упевнений, будучи тісно залученим у планування (Коаліції охочих – 24 Канал), що у нас є кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик", – резюмував британський головнокомандувач.
Як Британія допомагає Україні?
Велика Британія знову виділяє допомогу. Цього разу країна готова надати 200 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 268 мільйонів доларів) на підготовку своїх військ для подальшої відправки в Україну.
The Sun повідомляло, що Британія може передати Україні тактичні балістичні ракети великої дальності Nightfall. Ця система ще перебуває на етапі розробки, лише оголосили конкурс на реалізацію проєкту.
До слова, Британія та Франція розглядають відправку до 15 тисяч військових, але реально їх може бути менше. Західні військові планують підготовку української армії та контроль за створенням захищених об'єктів.