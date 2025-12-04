Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії в негайному поверненні українських дітей

Генасамблея ООН 3 грудня ухвалила резолюцію щодо вивезених українських дітей Росією. Рішення вимагає від агресора негайно повернути всіх незаконно депортованих дітей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї ООН 3 грудня.

Дивіться також Росіяни вбили 6-річну дитину у Херсоні

Що відомо про резолюцію?

Генасамблея ООН 3 грудня ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно повернути всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені. У документі наголошують, що повернення має бути безпечним та без жодних умов.

У тексті додають, що країна-агресорка має припинити примусові переміщення дітей, розлучення їх з родинами чи законними опікунами, зміни особистого статусу, зокрема громадянства, усиновлення або розміщення у прийомних сім'ях.

За резолюцію проголосувала 91 держава. Проти виступили 12 країн, серед яких Росія, Білорусь, Іран, Куба та КНДР. Ще 57 держав утрималися, включно з Китаєм та Індією.

Результати голосування Генасамблеї ООН / Фото з соцмережі X Сергія Кислиці

Під час представлення документа заступниця очільника МЗС України Мар'яна Беца зазначила, що рішення спрямоване на захист дітей, які стали найвразливішою мішенню російської агресії.

Беца наголосила, що окупаційна влада не лише насильно вивозить дітей, а й позбавляє їх права на рідну мову та культуру, нав'язує пропаганду і навіть залучає до "дитячих армій".

Що відомо про незаконну депортацію дітей?