Затриманий танкер з російського тіньового флоту прибув до Марселя: що з ним робитимуть далі

Танкер, який, ймовірно, відноситься до російського "тіньового флоту" Deyna, затримали французькі військові. Він прибув до порту Марсель-Фос та його передали у розпорядження судових органів для подальшого розслідування.

Судно під прапором Мозамбіку вранці в понеділок зайшло до порту Марселя. Про це повідомляє Le Figaro.

Що відомо про затриманий російський танкер?

Його поставили на якір і утримуватимуть у межах попереднього слідства, яке веде прокуратура Марселя.

У французьких відомствах зазначили, що судно супроводжував корабель Національного флоту. Військові раніше піднялися на борт для встановлення контролю та перевірки законності використання прапора. За результатами цієї операції було складено звіт і передано прокурору.

У морській префектурі Середземномор'я також повідомили, що навколо місця стоянки танкера створено зони повітряного та морського відчуження для забезпечення безпеки та проведення слідчих дій.

За даними французької сторони, Deyna може бути одним із суден так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу санкцій, пов’язаних із війною Росії проти України. У Парижі заявляють, що не допустять використання подібних схем для фінансування російських військових дій.

