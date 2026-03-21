У підводників виявили кокаїн, канабіс, екстазі та стероїди. Про це повідомили The Telegraph.

Що відомо про скандал із наркотиками серед моряків у Великій Британії?

З 2018 по 2024 рік з'ясувалося, що наркотики вживали 175 моряків Королівського флоту, які служать в елітних атомних підводних силах.

У підводників виявили позитивний результат тестів на різноманітні заборонені або незаконні речовини, зокрема кокаїн, канабіс, екстазі та стероїди. Серед інших заборонених наркотиків, виявлених під час випадкових, неоголошених тестів, був бензодіазепін, препарат для лікування тривоги та безсоння,

– ідеться в статті.

Дехто уникнув покарання, бо не знав про заборону вживання певних речовин або ж були пом'якшувальні обставини. Але більшість моряків звільнили зі служби.

Що цікаво, у 52 випадках підводники служили на підводному човні на момент, коли їх викрили під час вживання наркотиків, причому 12 випадків сталися у 2024 році.

В міністерстві оборони Великої Британії заявили про політику нульової толерантності до наркоманів. Там підкреслили, що ворог міг би шантажувати тих, хто вживає речовини, й отримати доступ до секретної інформації.

Вважається, що деякі з тих, хто не пройшов тести на наркотики, працювали на британському флоті з чотирьох підводних човнів класу Vanguard, кожен з яких вартістю близько 6 мільярдів фунтів стерлінгів. Човни несуть найсучаснішу зброю Великої Британії – ядерні ракети Trident 2, одна з яких постійно перебуває в морі,

– інформує ЗМІ.

Колишній полковник британської військової розвідки Філіп Інгрем припустив, що армія тільки відображає поширеність наркотиків у суспільстві. Але визнав, що військові стикаються з величезним тиском і піддаються спокусам.

Зусилля з розгортання шести підводних човнів типу "мисливці-винищувачі" ВМС США стають дедалі складнішими, оскільки значна частина флоту застрягла в портах і не може вийти в море. Колишні командири ВМС побоюються, що деякі моряки вдаються до наркотиків, щоб впоратися з труднощами, з якими вони стикаються,

– написали The Telegraph.

Там зауважили, що один з човнів Vanguard був під водою 204 дні, тобто рекордні понад пів року.

Додамо, що інший скандальний випадок стався у Франції. Там моряк займався пробіжками на палубі та випадково видав місце розташування атомного авіаносця "Шарль де Голль".