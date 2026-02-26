Укр Рус
26 лютого, 19:05
Дмитрієв прибув у Женеву, де тривають переговори між Україною й США

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Кирило Дмитрієв прибув до Женеви, де проходять переговори між Україною та США.
  • Україна та США обговорюють економічну підтримку та відновлення України після війни.

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та представник Росії на переговорах Кирило Дмитрієв прибув до швейцарської Женеви у четвер, 26 лютого.

Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС". Зазначимо, що на цей момент там проходять переговори української та американської делегацій.

Що відомо про візит Дмитрієва у Женеву?

Кореспондент російського пропагандистського видання повідомив. що ввечері Кирило Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де раніше почалися переговори між США та Україною, зокрема, щодо тристоронніх зустрічей. 

Напередодні ЗМІ повідомляли про запланований візит російського представника задля двосторонніх переговорів з американською стороною. Жодних деталей стосовно можливих тем, які вони обговорюватимуть, не вказували.

Яка мета переговорів України та США?

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про наміри обговорити механізми економічної підтримки й відновлення України після закінчення війни, а також інструменти залучення інвестицій та довгострокову співпрацю країн. 

Українську сторону на переговорах у Женеві 26 лютого представляють також Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. Від США присутні спецпредставник Стів Віткофф та бізнесмен і зять Трампа Джаред Кушнер.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбудеться вже на початку березня, після двосторонніх зустрічей у Швейцарії.

Що очікують США від мирних переговорів?

  • Axios повідомляло, що американський лідер Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським висловив бажання закінчити війну в Україні за місяць.

  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Вашингтона щодо непродажу зброї Росії та невведення санкцій проти України є частиною тиску на Кремль у війні. Він наголосив, що Америка відіграє унікальну роль.

  • За його словами, Трамп "розчарований" тим, що війна в Україні продовжується, і "не розуміє", чому країни не можуть домовитись. Він додав, що разом з президентом США доклали багато зусиль для закінчення війни.