Дмитрієв прибув у Женеву, де тривають переговори між Україною й США

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та представник Росії на переговорах Кирило Дмитрієв прибув до швейцарської Женеви у четвер, 26 лютого.

Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС". Зазначимо, що на цей момент там проходять переговори української та американської делегацій.

Що відомо про візит Дмитрієва у Женеву?

Кореспондент російського пропагандистського видання повідомив. що ввечері Кирило Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де раніше почалися переговори між США та Україною, зокрема, щодо тристоронніх зустрічей.

Напередодні ЗМІ повідомляли про запланований візит російського представника задля двосторонніх переговорів з американською стороною. Жодних деталей стосовно можливих тем, які вони обговорюватимуть, не вказували.

Яка мета переговорів України та США?

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про наміри обговорити механізми економічної підтримки й відновлення України після закінчення війни, а також інструменти залучення інвестицій та довгострокову співпрацю країн.

Українську сторону на переговорах у Женеві 26 лютого представляють також Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. Від США присутні спецпредставник Стів Віткофф та бізнесмен і зять Трампа Джаред Кушнер.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбудеться вже на початку березня, після двосторонніх зустрічей у Швейцарії.

Що очікують США від мирних переговорів?