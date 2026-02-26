Дмитрієв прибув у Женеву, де тривають переговори між Україною й США
- Кирило Дмитрієв прибув до Женеви, де проходять переговори між Україною та США.
- Україна та США обговорюють економічну підтримку та відновлення України після війни.
Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та представник Росії на переговорах Кирило Дмитрієв прибув до швейцарської Женеви у четвер, 26 лютого.
Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС". Зазначимо, що на цей момент там проходять переговори української та американської делегацій.
Дивіться також Може завершити війну за місяць, – у Зеленського відповіли, у кого зараз "ключі" до миру
Що відомо про візит Дмитрієва у Женеву?
Кореспондент російського пропагандистського видання повідомив. що ввечері Кирило Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де раніше почалися переговори між США та Україною, зокрема, щодо тристоронніх зустрічей.
Напередодні ЗМІ повідомляли про запланований візит російського представника задля двосторонніх переговорів з американською стороною. Жодних деталей стосовно можливих тем, які вони обговорюватимуть, не вказували.
Яка мета переговорів України та США?
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про наміри обговорити механізми економічної підтримки й відновлення України після закінчення війни, а також інструменти залучення інвестицій та довгострокову співпрацю країн.
Українську сторону на переговорах у Женеві 26 лютого представляють також Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак. Від США присутні спецпредставник Стів Віткофф та бізнесмен і зять Трампа Джаред Кушнер.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбудеться вже на початку березня, після двосторонніх зустрічей у Швейцарії.
Що очікують США від мирних переговорів?
Axios повідомляло, що американський лідер Дональд Трамп під час нещодавньої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським висловив бажання закінчити війну в Україні за місяць.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що політика Вашингтона щодо непродажу зброї Росії та невведення санкцій проти України є частиною тиску на Кремль у війні. Він наголосив, що Америка відіграє унікальну роль.
За його словами, Трамп "розчарований" тим, що війна в Україні продовжується, і "не розуміє", чому країни не можуть домовитись. Він додав, що разом з президентом США доклали багато зусиль для закінчення війни.