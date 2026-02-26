Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС". Отметим, что на данный момент там проходят переговоры украинской и американской делегаций.
Что известно о визите Дмитриева в Женеву?
Корреспондент российского пропагандистского издания сообщил. что вечером Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где ранее начались переговоры между США и Украиной, в частности, о трехсторонних встречах.
Накануне СМИ сообщали о запланированном визите российского представителя для двусторонних переговоров с американской стороной. Никаких деталей относительно возможных тем, которые они будут обсуждать, не указывали.
Какова цель переговоров Украины и США?
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о намерениях обсудить механизмы экономической поддержки и восстановления Украины после окончания войны, а также инструменты привлечения инвестиций и долгосрочное сотрудничество стран.
Украинскую сторону на переговорах в Женеве 26 февраля представляют также Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак. От США присутствуют спецпредставитель Стив Уиткофф и бизнесмен и зять Трампа Джаред Кушнер.
Отметим, что президент Владимир Зеленский анонсировал, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России состоится уже в начале марта, после двусторонних встреч в Швейцарии.
Что ожидают США от мирных переговоров?
Axios сообщало, что американский лидер Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил желание закончить войну в Украине за месяц.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Вашингтона относительно непродажи оружия России и невведения санкций против Украины є частью давления на Кремль в войне. Он отметил, что Америка играет уникальную роль.
По его словам, Трамп "разочарован" тем, что война в Украине продолжается, и "не понимает", почему страны не могут договориться. Он добавил, что вместе с президентом США приложили много усилий для окончания войны.