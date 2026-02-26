Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС". Отметим, что на данный момент там проходят переговоры украинской и американской делегаций.

Что известно о визите Дмитриева в Женеву?

Корреспондент российского пропагандистского издания сообщил. что вечером Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где ранее начались переговоры между США и Украиной, в частности, о трехсторонних встречах.

Накануне СМИ сообщали о запланированном визите российского представителя для двусторонних переговоров с американской стороной. Никаких деталей относительно возможных тем, которые они будут обсуждать, не указывали.

Какова цель переговоров Украины и США?

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал о намерениях обсудить механизмы экономической поддержки и восстановления Украины после окончания войны, а также инструменты привлечения инвестиций и долгосрочное сотрудничество стран.

Украинскую сторону на переговорах в Женеве 26 февраля представляют также Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак. От США присутствуют спецпредставитель Стив Уиткофф и бизнесмен и зять Трампа Джаред Кушнер.

Отметим, что президент Владимир Зеленский анонсировал, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России состоится уже в начале марта, после двусторонних встреч в Швейцарии.

Что ожидают США от мирных переговоров?