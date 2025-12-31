Трамп обізвав Келлога "ідіотом" після його слів, що Зеленський "борець і мужній", – NYT

Дональд Трамп обізвав ідіотом свого спецпредставника по Україні – Кіта Келлого. Це сталося невдовзі після того, як генерал публічно назвав Володимира Зеленського мужнім лідером своєї країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

Чому Дональд Трамп обізвав Кіта Келлога ідіотом?

14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині Кіт Келлог зустрівся з європейськими та українськими лідерами. У той момент він сам не був певен, які повноваження має, а його співрозмовники перебували у стані повної розгубленості.

"Чи є у нас ще союз?", – прямо запитав віцепрем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський.

Келлог намагався заспокоїти партнерів, назвавши себе "вашим найкращим другом" в адміністрації Дональда Трампа.

Водночас прихильники міністра оборони Піта Гегсета у приватному листуванні з Вашингтоном закидали Келлогу, що він нібито "тримає лінію проти ізоляціоністів" у Білому домі. Це ще більше закріпило за ним образ аутсайдера в адміністрації.

Напругу посилив і сюжет Fox News, де допис Келлога про президента України Володимира Зеленського – як "завзятого і мужнього лідера нації у стані війни" – поставили поруч із попередніми заявами самого Трампа, який називав Зеленського "диктатором без виборів".

Під час наступної зустрічі в Овальному кабінеті Трамп різко відреагував на позицію свого посланця.

То ви називаєте Зеленського бойовим і мужнім?

– гримнув Трамп до Келлога, як передають 2 обізнані чиновники.

На це Кіт Келлог відповів, що, дійсно, Володимир Зеленський є мужнім та бойовим.

"Так, сер, він такий. Це екзистенційна боротьба на українській землі за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? Це був Авраам Лінкольн", – заявив спецпосланник американському лідеру.

За словами співрозмовників видання, переповідаючи цей епізод іншим радникам, Трамп назвав Келлога "ідіотом".

Попри це, Келлог відкрито заперечив ключове припущення Трампа про слабкість України та непереможність Росії.

Коли президент повторив тезу, що Україна все одно втратить території, посланець перебив його: "Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".

Чи залишиться Келлог на посаді спецпосланника у 2026 році?