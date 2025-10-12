Є альтернативний маршрут: в Естонії можуть повністю закрити дорогу, що проходить через Росію
- Естонія може закрити дорогу між Вярска та Саатсе, яка частково проходить через Росію, через безпекові загрози.
- Влада вже запланувала альтернативний маршрут, щоб уникнути проходу через російську територію.
В Естонії задля безпеки можуть перекрити дорогу, яка частково розташована на території Росії. Влада контролює ситуацію на кордоні між країнами.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пост міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна в X.
Яку автодорогу хоче закрити Естонія?
Через доступність проходу росіян на територію Естонії країна може закрити рух так званий Саатсеський чоботом – дорогою між Вярска та Саатсе. Шлях частково проходить територією Росії.
Раніше на цій трасі помітили 7 російських військовослужбовців зі зброєю. Через загрозу інцидентів дорогу тимчасово закрили. Тоді ніяких проблем не виникло. Але щоб ситуація не повторилася з гіршими наслідками, Естонія в довгостроковій перспективі може відмовитися від цієї дороги.
Варто зазначити! Автошлях Вярска – Саатсе будувався Радянським Союзом. Шлях між містами двічі проходить територією Росії. Це відрізки, довжиною 30 кілометрів та один кілометр. Дорогою рухаються лише авто.
Саатсеський чобіт в Естонії та Росії: показуємо на карті
Влада продумала альтернативний маршрут між містами, який вже дозволяє обійти російську території. Ще один – розбудовують.
Глава естонського МЗС зазначив, що росіяни на кордоні діють активніше, ніж зазвичай, але нічого серйозного наразі не відбувається.
Естонія закривала дорогу на кордоні з Росією
Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) перекривав ділянку шосе 178 Вярська – Саатсе, коли там була "підвищена активність російських прикордонників". На території Росії тоді перебував збільшений підрозділ військових, які часто контролюють цей відрізок дороги.
У МЗС кажуть, що повідомлення про серйозну ситуацію на кордоні Росії та Естонії є перебільшеними.
Росія також порушувала повітряний простір Естонії 19 вересня. Тоді три російські винищувачі залетіли до країни та перебували у повітряному просторі країни НАТО 12 хвилин. Припускається, що ці МіГ-31, могли прямувати в бік Таллінна.