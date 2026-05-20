Щоб не виникало загроз для НАТО: у Польщі хочуть, щоб Україна "точніше обирала" цілі в Росії

На тлі обговорень безпекових інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії у Польщі зробили заяву. Там закликали Київ "точніше обирати цілі" для ударів по Росії, аби не створювати загрозу для країн НАТО.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив під час брифінгу для ЗМІ у середу, 20 травня.

Як у Польщі прокоментували інциденти із порушення повітряного простору країн Балтії?

Польський міністр заявив, що Україна, на думку польської сторони та частини військових і представників НАТО, має точніше визначати цілі ударів, щоб не створювати загроз для безпеки країн Альянсу.

Він наголосив, що, розуміючи власні воєнні завдання, Україна повинна діяти обережно та враховувати необхідність захисту території держав НАТО.

Також Косіняк-Камиш стверджує, що "загрози для країн НАТО" можуть сприяти російським провокаціям і використовуватися Росією для пропаганди, а також для "ескалації конфлікту й посилення гібридної війни".

Важливо! Схожу думку у коментарі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. Він зауважив, що Росія прагне протестувати НАТО та визначити свої межі дозволеного. Також Кремль хоче побачити, як відреагує на ці провокації Альянс. Загородній додав, що Росія обрала саме Латвію, оскільки ця країна є найперспективнішою у гібридних атаках. Це пояснюється великою кількістю російськомовного населення, яке готове зустрічати Росію.

Що відомо про нещодавні інциденти з дронами?

Нагадаємо, що активні випадки порушення повітряного простору країн НАТО почались у березні цього року. 23 березня на території Литви увійшов невідомий дрон – він впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.

17 травня через рух невідомого безпілотника повітряну тривогу оголошували у п'яти регіонах Латвії, зокрема у Краславському Лудзенському та Резекненському, а згодом і в Алуксненському та Балвському краях. Для реагування були залучені винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

У Національному центрі управління кризовими ситуаціями припустили, що цей безпілотник може бути українським – наразі фахівці встановлюють походження апарату.

За кілька днів, 19 травня, у Кремлі із посиланням на службу зовнішньої розвідки, заявили, що Київ використовує Латвію для запуску дронів на територію Росії. Водночас, що у Латвії, що в українському МЗС такі заяви спростували, назвавши "брехнею". Тоді російська служба зовнішньої розвідки пригрозила Латвії ударами по центрах ухвалення рішень.

Того ж дня румунський винищував збив безпілотник на території Естонії. Дрон, імовірно, міг прямувати до цілей на території Росії. Зазначимо, це перший випадок, коли країна змогла самостійно знешкодити безпілотник у своєму небі.