США використовують перевірені в Україні дрони для протидії іранським "Шахедам", – Bloomberg
- США відправили на Близький Схід 10 тисяч дронів Merops, випробуваних в Україні, для відбиття іранських атак.
- Дрони Merops коштують значно менше за іранські "Шахеди", які активно використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.
Армія США відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів, випробуваних в Україні, щоб відбивати іранські атаки без використання дорогих систем протиракетної оборони.
Про це заявив міністр армії США Ден Дрісколл, повідомляє Bloomberg.
Які дрони використовують США?
За словами Дрісколла, дрони Merops, оснащені елементами штучного інтелекту, були доставлені в регіон протягом п'яти днів після початку американсько-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого.
Ці безпілотники розробив оборонний проєкт Project Eagle, який підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, а у 2024 році їх передали Україні.
Вартість одного дрона Merops становить приблизно 14 – 15 тисяч доларів, однак, за словами Дрісколла, при великих замовленнях вона може знизитися до 3 – 5 тисяч доларів за один перехоплювач. Це дешевше за іранські "Шахеди", які коштують щонайменше 20 тисяч доларів і активно використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.
Ми фактично знаходимося у вигіднішій частині цінової кривої. Тож щоразу, коли Іран запускає дрон, який нам вдається збити, вони втрачають значну суму грошей,
– пояснив Дрісколл.
Використання зброї, випробуваної під час війни в Україні, відбувається попри те, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтону нібито не потрібна допомога України у боротьбі з іранськими безпілотниками.
Ні, нам не потрібна їхня допомога в обороні від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас насправді найкращі дрони у світі,
– сказав Трамп.
У Bloomberg зазначили, що ширше використання Merops може змінити підхід США та Ізраїлю до протидії атакам, адже досі вони змушені покладатися на системи Patriot і THAAD, ракети яких можуть коштувати понад 4 мільйони доларів.
США також постачають у регіон інші засоби боротьби з безпілотниками, зокрема дрон-перехоплювач Coyote компанії RTX Corp.
Як Україна допомагає у протидії "Шахедам"?
13 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала понад 10 звернень від країн світу щодо підтримки у захисті від іранських "Шахедів". За його словами, питання спільного захисту від дронових атак планують обговорювати із міжнародними лідерами.
Відомо також, що українські компанії уже постачають дрони-перехоплювачі до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. На Близький Схід поїхали й команди для їхнього управління.
Тим часом президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію України щодо допомоги із захистом від іранських безпілотників на тлі загострення на Близькому Сході.