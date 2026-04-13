Другий раунд перемовин між США й Іраном усе ж відбудеться: журналіст назвав дату

Мирні переговори щодо ситуації на Близькому Сході продовжаться. Стали відомі дата та місце їх проведення.

Деталі навів журналіст The Atlantic Араш Азізі.

Коли та де знову зустрінуться делегації США й Ірану?

Медійник послався на своє джерело в Тегерані.

Наступний раунд прямих переговорів між Іраном і США відбудеться в четвер, 16 квітня, в Ісламабаді (столиця Пакистану – 24 Канал),

– написав Араш Азізі.

У коментарях уточнили, чи буде присутній віцепрезидент Джей Ді Венс, який брав участь у перемовинах минулого разу.

"Не думаю, що буде на такому рівні", – відповів Азізі.

Нагадаємо! 11 – 12 квітня в Ісламабад з американської сторони приїхали Венс, Віткофф і Кушнер. Від іранців були спікер парламенту та глава МЗС. Переговори тривали 21 годину, та завершилися нічим – сторони тільки обмінялися звинуваченнями.

За словами американського чиновника, незабаром може бути укладено потенційну угоду між США та Іраном,

– інформує видання The Pakistan Index.

Трамп каже, що іранці вийшли на зв'язок

Як передають Reuters, він заявив, що з Ірану зателефонували – нібито хочуть досягти угоди.

Дональд Трамп заявив 13 квітня, що Іран хоче укласти угоду, але додав, що він не досягне жодної угоди, яка дозволить Тегерану мати ядерну зброю,

– цитує Трампа Fox News.

Він вважає, що переговори в Ісламабаді провалилися через ядерну проблему, оскільки Тегеран хотів і надалі працювати над розробкою ядерної зброї.

Водночас президент США не дозволить Ірану шантажувати світ чи вимагати гроші.

Контекст. Мова про Ормузьку протоку.

CNN навели більше деталей щодо потенційних перемовин США – Іран