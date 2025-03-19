Думаю, ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за кілька тижнів, – Віткофф

У Дональда Трампа сподіваються, що США вдасться вийти на повне припинення вогню в Україні. Це може відбутися вже впродовж кількох тижнів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпосланника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, які цитує видання Clash Report.

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Як бачить Віткофф ситуацію з перемир'ям в Україні

Стів Віткофф заявив, що він вірить, що Путін буде "діяти добросовісно" у питанні перемир'я в Україні. На думку спецпосланника Трампа, призупинення вогню в нашій державі вже можливе найближчим часом.

Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів,

– сказав Віткофф.

Окрім того, американський посадовець розповів, що послаблення антиросійських санкцій з боку США відбудеться після домовленості про припинення вогню в Україні.

Віткофф підкреслив, що Росія є "критично важливою країною" у відносинах зі Сполученими Штатами. Він також наголосив, що зустріч Путіна і Трампа залишається можливою.

До слова, Дональд Трамп та Владімір Путін 18 березня провели телефонну розмову. Під час розмови російський диктатор нібито підтримав ідею американського президента про взаємну 30-денну відмову від ударів по енергетиці.

До цього США пропонували повне перемир'я між Україною та Росією на 30 днів, на що Київ погодився, а Москва – ні. Дональд Трамп пояснив, що Путін відмовився від цієї пропозиції через "велику кількість зброї, спрямованої один на одного", і перевагу Росії.