Венс не поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки через скандал: у Spiegel назвали причину

Віце-президент США не відвідає цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки. Через його минулий провокаційний виступ, його замінить державний секретар США Марко Рубіо.

Через скандальні заяви, Джей Ді Венс не потрапить на Мюнхенську конференцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Der Spiegel.

Дивіться також У США чоловік атакував будинок віцепрезидента Джей Ді Венса

Чому Венс не відвідає Мюнхенську конференцію?

В Німеччині припускали, що Венс приїде до Мюнхена в лютому. В останні роки США представляли саме їхні віцепрезиденти які виступали з основною доповіддю щодо міжнародної політики безпеки США.

Під час своєї тогорічної доповіді, Венс заявив, що загроза щодо Європи, яка турбує його найбільше – це загроза "зсередини". Саме це найбільше обурило провідних політиків. Замість того, щоб обговорити реальну загрозу від Росії, він попередив європейських союзників, що свобода слова перебуває під ризиком в їхніх країнах.

Чому Венс не приїде до Мюнхена, не зовсім зрозуміло. Хоча віцепрезидент США буде в Європі незадовго до конференції. Однак, можливо, йому доведеться повернутися до США після цього, оскільки президент Дональд Трамп планує поїздку за кордон

– заявили у Der Spiegel.

Під час минулого виступу Венса, тодішній лідер опозиції Фрідріх Мерц та його партнери постійно втрачали самоконтроль. Пізніше, вже теперішній канцлер Німеччини відкинув звинувачення Венса та засудив спробу втручання США у внутрішню політику Німеччини.

Що відомо про заяви Джей Ді Венса щодо України?