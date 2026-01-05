Про це пише 24 Канал із посиланням на abc News.

Дивіться також Його приходу до влади я боюся, – історик розповів, хто з посадовців США є загрозою для України

Що відомо про напад на будинок Венса?

Поліція затримала чоловіка, який завдав шкоди майну, зокрема розбив вікна, в будинку віцепрезидента Джей Ді Венса в Огайо. Сам американський посадовець проживає у Вашингтоні, проте має будинок у Цинциннаті.

Будинок Джей Ді Венса був під атакою: дивіться відео

Агенти Секретної служби почули гучний шум у будинку близько опівночі та виявили, що підозрюваний розбив вікно молотком і намагався потрапити всередину. Чоловік також пошкодив автомобіль Секретної служби, коли їхав під'їзною доріжкою, повідомив один із чиновників. Потенційні звинувачення проти підозрюваного розглядаються місцевою прокуратурою США.

На момент інциденту будинок був порожній, а віцепрезидент і його родина не перебували в Огайо,

– повідомила Секретна служба США.

Венс і його дружина Уша придбали будинок за близько 1,4 мільйона доларів у 2018 році в районі Іст-Волнат-Хіллз у Цинциннаті, який розташований уздовж річки Огайо і на схід від центру міста, згідно з даними аудиторської служби округу Гамільтон.

Як відбувся протест проти Венса у Вермонті?