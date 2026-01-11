Я б викрав Путіна, – міністр оборони Британії Гілі
- Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що викрав би Володимира Путіна, щоб притягти його до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
- Гілі підкреслив, що Путіна потрібно зупинити через його рішучість вести війну проти України та завдавати ударів по мирних жителях та інфраструктурі.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час свого перебування у Києві повідомив, що викрав би Володимира Путіна задля того, щоб притягти російського диктатора до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання журналіста Kyiv Independent. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Що заявив Гілі про Путіна?
У британського міністра під час візиту на місце удару російського безпілотника по житловому багатоповерховому будинку у Дарницькому районі Києва запитали, якби він міг викрасти одного світового лідера, то хто б це був.
Я взяв би Путіна під варту, притягнув би його до відповідальності за ці воєнні злочини, притягнув би його до відповідальності за те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України, а також за викрадення українських дітей, яких я зустрів в Ірпені,
– відповів Джон Гілі.
Перебуваючи на місці удару, він сказав, що уражена будівля "розповідає все, що треба знати про Путіна та його рішучість не лише вести війну проти України, а й завдавати ударів по мирних жителях, містах, інфраструктурі".
"Цю людину потрібно зупинити. Цю війну необхідно зупинити", – додав міністр оборони Великої Британії.
Чи можуть викрасти Путіна?
Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що Путіну вже доповіли, що така ймовірність існує. Том диктатор діє дуже обережно, наприклад, 7 січня зустрічав Різдво у компанії російських спецпризначенців.
Утім, сам американський президент Дональд Трамп заявляв, що не вважає, що такі заходи щодо російського диктатора "необхідні", хоч і розчарований у ньому. За його словами, між ними завжди були хороші взаємини".