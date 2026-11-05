Розглянути російський аспект: Ердоган планує переговори з Путіним щодо війни

Туреччина хоче почути позицію Москви щодо завершення війни в Україні. Для цього президент країни Реджеп Таїп Ердоган планує провести переговори з Владіміром Путіним після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в інтерв’ю журналістам під час повернення з Південної Кореї, передає Anadolu Ajansı.

Якою була заява президента Туреччини?

Під час зустрічі Зеленський висловив довіру посередницьким зусиллям Анкари та її дипломатичному впливу. За словами турецького лідера, Анкара прагне з'ясувати позицію Москви після того, як узгодила бачення мирного процесу з українською стороною під час нещодавніх консультацій у Стамбулі.

Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб відкрити шлях до миру, і будемо продовжувати це робити. Після цієї зустрічі з паном Зеленським ми хочемо також провести переговори з паном Путіним, щоб розглянути російський аспект цього питання,

– заявив Ердоган.

Водночас Ердоган зазначив, що його колеги, зокрема міністр закордонних справ, проведуть переговори з партнерами, щоб підготувати російську сторону до цієї зустрічі. Він укотре підтвердив готовність Туреччини сприяти продовженню переговорів між Росією та Україною.

Реакція Кремля та майбутні тристоронні перемовини

У Москві вже прокоментували можливість такої розмови. Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що конкретних планів наразі немає, проте за потреби переговори можна організувати у стислі терміни.

Дипломатична активність Анкари розгортається перед важливим раундом міжнародних консультацій. Тристоронні переговори США, України та Росії мають відбутися 10–11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, де сторони обговорюватимуть подальші кроки до миру.

Нагадаємо, 31 жовтня Зеленський відвідував Стамбул, де провів переговори з Ердоганом. Президенти обговорили підготовку до майбутніх переговорів США, України та Росії й можливість провести наступний раунд у Туреччині. Тоді глава держави підкреслив, що Ердоган має контакти з Москвою та здатний допомогти в організації діалогу лідерів.