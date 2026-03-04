Над Кувейтом місцевий пілот помилково відкрив "дружній вогонь" по трьох американських F-15
- Місцевий пілот над Кувейтом помилково збив три американські винищувачі F-15.
- Інцидент стався після проникнення іранських дронів у повітряний простір Кувейту.
Над Кувейтом 2 березня місцевий пілот помилково збив три американські винищувачі F-15. Наразі причина інциденту розслідується.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на трьох обізнаних осіб.
Що відомо про три збиті винищувачі F-15?
Як зазначає один з американських чиновників, пілот F/A-18 випустив три ракети по американських літаках F-15. Всі літаки впали, але пілотам вдалось вижити – вони катапультувалися.
Американські винищувачі випадково збили після того, як іранські дрони залетіли у повітряний простір Кувейту. Один з них вдарив по тактичному оперативному центру у торговому порту. Через це загинули 6 американських військовослужбовців.
За словами видання, офіційні особи були в напрузі після ударів. Тому літаки, які виявили радари, ще більше їх спантеличили. Через це відкрили вогонь.
Представник Центрального командування США відмовився від коментарів. Інцидент продовжують розслідувати, тому справжня причина може виявитись іншою.
Що раніше заявляли про збиті винищувачі F-15?
У Кувейті впав американський винищувач F-15 Strike Eagle поблизу бази Ali Al Salem Air Base. Пілот встиг катапультуватися і вижив. Попри заяви іранських джерел про нібито ураження літака, за даними CNN, три F-15E були помилково збиті системами ППО Кувейту.
Згодом United States Central Command підтвердило, що 2 березня над Кувейтом розбилися три винищувачі F-15E Strike Eagle, які виконували завдання в межах операції, а попередньою причиною інциденту назвали дружній вогонь з боку кувейтської ППО.