"Шпигунська кімната" Епштейна: в мережі оприлюднили нові фото з особняка в Нью-Йорку

У мережі з'явилися нові зображення з особняка Джеффрі Епштейна, серед яких – фото так званої "шпигунської кімнати". За даними джерел, вона могла використовуватися для прихованого стеження за гостями.

Зображення виявили під час аналізу понад трьох мільйонів документів, оприлюднених Міністерством юстиції США наприкінці січня. Про це пише Radar Online.

Що відомо про "шпигунську кімнату" Епштейна?

Архів містить численні фото інтер'єрів особняка на Верхньому Іст-Сайді, який відвідували впливові представники політики, бізнесу та шоу-бізнесу. На одному з найбільш обговорюваних фото видно кімнату з великою кількістю моніторів і записувального обладнання.

За попередніми оцінками, камери могли охоплювати спальні, коридори та спільні приміщення будинку. Джерела, обізнані з розслідуванням, припускають, що система могла використовуватися для запису гостей без їхнього відома – з метою подальшого тиску. За їхніми словами, розташування камер і технічне оснащення вказують на продуману систему збору компрометуючих матеріалів.

Раніше деякі ймовірні жертви вже заявляли про наявність прихованих камер у будинках Епштейна. Нові матеріали з його резиденції у Флориді також можуть свідчити про відеоспостереження в робочих приміщеннях. Документи також містять фото інтер'єрів із відвертим декором, які слідчі назвали "тривожними". Водночас оприлюднені знімки із гостями не є доказами їхньої причетності до можливих злочинів.

Правоохоронці зазначають, що поява зображення "шпигунської кімнати" підсилює питання про масштаби діяльності Епштейна та можливу участь інших осіб. Розслідування триває.

