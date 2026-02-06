Експрем'єр Норвегії, гендиректор ВЕФ та банкірка Ротшильд: як вони вплуталися у справу Епштейна

Нові оприлюднені файли Епштейна проливають світло на діяльність багатьох впливових людей у світі, що вже призвело до нової хвилі суспільної та юридичної уваги до його оточення. Мовиться, зокрема, про можливу причетність до справи експрем'єра Норвегії, гендиректора Всесвітнього економічного форуму та банкірки Ротшильд.

Про те, як вони могли бути пов'язані зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном, йдеться в матеріалах агенції Reuters.

Який зв'язок експрем'єра Норвегії з Епштейном?

У Норвегії розгортаються одразу кілька розслідувань щодо відомих публічних осіб через їхні можливі зв'язки з американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Підставою стали нові матеріали, оприлюднені Міністерством юстиції США.

Норвезька служба з розслідування економічних злочинів Oekokrim повідомила про початок перевірки щодо колишнього прем'єр-міністра країни та ексголови Нобелівського комітету Турбйорна Ягланда. Його підозрюють у можливій тяжкій корупції.

Правоохоронці зазначають, що рішення ухвалене на основі інформації з нових документів, які охоплюють період, коли Ягланд очолював Нобелівський комітет і був генеральним секретарем Ради Європи. Слідство має з'ясувати, чи отримував він подарунки, поїздки або позики у зв'язку зі своїми посадами. Попри це, офіційних обвинувачень йому наразі не висунули.

Поліція також звернулася з проханням скасувати імунітет Ягланда як колишнього керівника міжнародної організації. Міністерство закордонних справ Норвегії підтримало цей крок, наголосивши на важливості повного з'ясування обставин. Адвокат Ягланда заявив, що його клієнт вітає розслідування і готовий повністю співпрацювати.

До речі, файли Епштейна спричинили серйозні проблеми і для норвезької королівської родини. Принцесу Метте-Маріт вважають неприйнятною кандидаткою на роль майбутньої королеви через її контакти з американським мільярдером. У розсекречених матеріалах її ім'я згадується майже тисячу разів.

Чому в справі фігурує гендиректор Всесвітнього економічного форуму?

Окремо Всесвітній економічний форум оголосив про незалежну перевірку щодо свого генерального директора Борге Бренде, а також колишнього міністра закордонних справ Норвегії.

За даними американських документів, він кілька разів зустрічався з Епштейном на ділових вечерях і підтримував з ним листування. У WEF підкреслили, що перевірка ініційована задля збереження прозорості та репутації організації, а сам Бренде її повністю підтримує. Він заявив, що не знав про злочинне минуле Епштейна і шкодує, що не перевірив інформацію про нього раніше.

Чи зустрічалися Епштейн та Роштильд?

Ще одним іменем у нових матеріалах стала Аріан де Ротшильд – керівниця швейцарського приватного банку Edmond de Rothschild. Опубліковане листування свідчить про її регулярні контакти з Епштейном упродовж кількох років до його арешту у 2019 році, зокрема домовленості про зустрічі в Нью-Йорку та Парижі. Ознак кримінальних правопорушень у цих документах не виявлено, однак вони викликали запитання щодо характеру їхніх стосунків.

У банку заявили, що Епштейн був лише діловим знайомим, адже Ротшильд не знала про його злочини та рішуче їх засуджує. Сам фінансист, який раніше визнавав провину у сексуальних злочинах щодо неповнолітніх, у 2019 році був знову заарештований за обвинуваченням у торгівлі людьми, але помер у в'язниці до початку суду.

