Це не лише виправдовує мене, – Трамп дивно прокоментував нові файли Епштейна
- Трамп прокоментував нові файли Епштейна, заявивши про "виправдання" його невинності та пригрозивши судом письменнику Майклу Вольфу.
- Файли Епштейна містять серйозні звинувачення проти Трампа, зокрема у зґвалтуванні.
Ім'я Дональда Трампа фігурує у так званих файлах Епштейна. Днями Мін'юст США опублікував ще значну частину документів, у яких американський президент згадується понад 3 тисячі разів.
1 лютого Дональд Трамп доволі дивно прокоментував нові файли Епштейна, передає Clash Report.
Дивіться також Зґвалтування, зниклі безвісти та не лише: у нових файлах Епштейна Трамп фігурує понад 3000 разів
Що сказав Трамп по файли Епштейна?
Трамп заявив про якісь "виправдання" його невинності, посилаючись на "важливих людей".
Він також пригрозив судом письменнику та журналісту Майклу Вольфу, який нібито змовився з Джеффрі Епштейном, щоб завдати шкоди Трампу.
Я сам цього не бачив, але деякі дуже важливі люди сказали мені, що це не лише виправдовує мене, це протилежне тому, на що сподівалися люди – знаєте, радикальні ліві – що Вольф, який є дуже чудовим письменником, змовився з Джеффрі Епштейном, щоб завдати мені політичної чи іншої шкоди. І це було чітко й зрозуміло. Тож ми, ймовірно, подамо до суду на Вольфа,
– заявив Трамп.
Вольф – автор кількох резонансних і критичних книжок про Дональда Трампа. Він теж згадувався у файлах Епштейна. Схоже, обоє мали тривале листування, у якому обговорювали Трампа.
Довідково. Файли Епштейна – це документи, пов'язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який причетний до насилля над молодими дівчатами та торгівлі людьми. Він помер у 2019 році у в'язниці, але розслідування справи досі триває.
Трамп мав тісні зв'язки з Епштейном та навіть називав його другом.
У нових документах є свідчення про звинувачення Трампа у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Згідно з іншими показами, він був присутній під час вбивства новонародженої дитини. Ще одна із заявниць запевняла, що "брала участь в оргіях" на ранчо Трампа в Каліфорнії. Після цього деякі дівчата були вбиті та поховані просто на території гольф-клубу.
Нові деталі справи Епштейна
Публікуючи нові файли у Мін'юсті США наголосили, що деякі документи містять неправдиві та сенсаційні заяви проти Трампа. Стверджується, що якби вони були правдивими, то вже були б використані як зброя проти президента США.
Також у документах йдеться, що Білл Гейтс нібито заразився венеричним захворюванням після зустрічі з "російськими дівчатами". Представник засновника Microsoft назвав ці згадки "абсолютно абсурдними та неправдивими.
А от раднику прем'єр-міністра Словаччини Мірославу Лайчаку довелося подати у відставку після згадок його імені у документах. Водночас він теж заперечує всі звинувачення.
Також у нових файлах справи з'явилося фото принца Ендрю, на якому він стоїть на колінах біля жінки. Після цього прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що принц повинен дати свідчення Конгресу США у справі Епштейна.
Російський диктатор Путін теж може бути замішаний у справі Епштейна. Бізнесмен нібито керував мережею сексуальної компрометації на користь КДБ/ФСБ, використовуючи зв'язки з російською організованою злочинністю.