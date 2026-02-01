Це не лише виправдовує мене, – Трамп дивно прокоментував нові файли Епштейна

Ім'я Дональда Трампа фігурує у так званих файлах Епштейна. Днями Мін'юст США опублікував ще значну частину документів, у яких американський президент згадується понад 3 тисячі разів.

1 лютого Дональд Трамп доволі дивно прокоментував нові файли Епштейна, передає Clash Report.

Що сказав Трамп по файли Епштейна?

Трамп заявив про якісь "виправдання" його невинності, посилаючись на "важливих людей".

Він також пригрозив судом письменнику та журналісту Майклу Вольфу, який нібито змовився з Джеффрі Епштейном, щоб завдати шкоди Трампу.

Я сам цього не бачив, але деякі дуже важливі люди сказали мені, що це не лише виправдовує мене, це протилежне тому, на що сподівалися люди – знаєте, радикальні ліві – що Вольф, який є дуже чудовим письменником, змовився з Джеффрі Епштейном, щоб завдати мені політичної чи іншої шкоди. І це було чітко й зрозуміло. Тож ми, ймовірно, подамо до суду на Вольфа,

– заявив Трамп.

Вольф – автор кількох резонансних і критичних книжок про Дональда Трампа. Він теж згадувався у файлах Епштейна. Схоже, обоє мали тривале листування, у якому обговорювали Трампа.

Довідково. Файли Епштейна – це документи, пов'язані зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який причетний до насилля над молодими дівчатами та торгівлі людьми. Він помер у 2019 році у в'язниці, але розслідування справи досі триває.



Трамп мав тісні зв'язки з Епштейном та навіть називав його другом.



У нових документах є свідчення про звинувачення Трампа у нібито зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Згідно з іншими показами, він був присутній під час вбивства новонародженої дитини. Ще одна із заявниць запевняла, що "брала участь в оргіях" на ранчо Трампа в Каліфорнії. Після цього деякі дівчата були вбиті та поховані просто на території гольф-клубу.

Нові деталі справи Епштейна