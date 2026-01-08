Нехороший сигнал, – аналітик розібрав реакцію США на ключове рішення "Коаліції рішучих"

Після зустрічі "Коаліції рішучих" у фокусі опинилися гарантії безпеки та контроль за можливим припиненням вогню. Водночас у публічних деталях з'явився нюанс, який багато хто помітив не одразу.

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому реакція США виглядала неоднозначно. Він наголосив, що відсутність конкретики може бути сигналом, який не варто ігнорувати.

Чому США не підписали декларацію Коаліції рішучих?

Після зустрічі "Коаліції рішучих" увагу привернуло те, що під декларацією стоять підписи Кіра Стармера, Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського, але підпису США немає. Politico писало про очікувану роль Вашингтона в гарантіях безпеки, зокрема про моніторинг лінії розмежування і логістику, однак ці пункти не були підкріплені підписом американської сторони.

Це не дуже добрий сигнал, що США не підписали декларацію,

– сказав Леонов.

Він звернув увагу, що Стів Віткофф говорив про протоколи безпеки, які мають запобігти новим атакам, і запевняв, що у разі ударів Україну захищатимуть. Водночас публічно не прозвучало, як саме це працюватиме і хто ухвалюватиме рішення, хоча Віткофф згадував, що американські військові це обдумували.

У системі американської влади Віткофф не має повноважень ухвалювати такі рішення,

– зазначив Леонов.

На його думку, саме тому важливо, щоб про гарантії говорили посадовці з реальними повноваженнями і щоб були чіткі технічні деталі. Без них обіцянки залишаються загальними, а питання безпеки для України зависає без зрозумілих відповідей.

Якими можуть бути реальні гарантії безпеки США для України?

Леонов пояснив, що в дискусіях про гарантії безпеки для України час від часу згадують так званий корейський сценарій. Але, за його словами, його часто зводять лише до демілітаризованої зони й спостереження за припиненням вогню, хоча ключовий елемент там інший. Йдеться про повноцінний воєнний союз і реальну військову присутність США.

Корейський сценарій – це, крім усього, створення воєнного союзу,

– сказав Леонов.

Він нагадав, що між Південною Кореєю і США діє воєнний союз, а на корейській території розміщені американські бази. Саме така модель, на його думку, і є максимальною формою безпекових гарантій, а гучні обіцянки без деталізації не дають відповіді, що саме готовий робити Вашингтон.

Це радше бравадні заяви, ніж конкретні гарантії,

– зазначив Леонов.

Він підкреслив, що без розписаних механізмів будь-які декларації не працюватимуть, бо Росія не погодиться бути "гарантом" безпеки для України і не підпише зобов'язань, які її стримуватимуть. Тому головне питання не в формулюваннях, а в тому, які саме дії США готові взяти на себе і як це буде зафіксовано.

Без плану Б і дедлайнів для Путіна мирні декларації не спрацюють

Леонов наголосив, що для України гарантії безпеки залишаються ключовою умовою будь-яких домовленостей. Якщо гарантії лише на папері або в загальних формулюваннях, тоді все, що підписуватимуть далі, не матиме реальної ваги. Він нагадав, що Україна вже мала юридичні угоди з Росією, але коли Кремлю стало вигідно, Москва їх порушила.

Якщо таких гарантій немає або вони тільки декларативні, то все, що підписується далі, не має жодного значення,

– сказав Леонов.

Він додав, що гарантії мають бути публічними, а не "закритою частиною", щоб агресор розумів наслідки у разі нового удару. Також, за його словами, немає жодних гарантій, що Росія взагалі щось підпише. Саме тому паралельно має бути готовий план Б.

Потрібен план Б, якщо Росія не підписує,

– наголосив Леонов.

На його думку, США мають виступити з чітким дедлайном для Путіна: скільки часу дається на згоду зі спільними пропозиціями. Якщо Росія відмовляється, тоді мають бути наперед визначені кроки тиску, зокрема санкції проти Росії та її союзників, а також нові рішення щодо зброї для України. Лише в такому разі Москва буде змушена реагувати не на слова, а на наслідки.

